Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.12.2021)

1 декабря в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: эксперты шоу расскажут, как выбрать качественный электрогриль и устроить безопасное барбекю, не выходя из дома. Объяснят, что такое остеопороз и как предотвратить ломкость костей. Раскроют тайну красоты египетской царицы Клеопатры, которая сводила с ума мужчин. Кроме того, телезрители узнают, как правильно выбирать одежду, чтобы казаться выше и стройнее. А также – как приготовить классический десерт венгерской кухни под названием «Ретеш».

Новый выпуск Полезной программы от 01.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.