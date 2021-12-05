Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.12.2021)

5 декабря 2021 14:54 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.12.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.12.2021)
пресс-служба канала Интер

1 декабря в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  эксперты шоу расскажут, как выбрать качественный электрогриль и устроить безопасное барбекю, не выходя из дома. Объяснят, что такое остеопороз и как предотвратить ломкость костей. Раскроют тайну красоты египетской царицы Клеопатры, которая сводила с ума мужчин. Кроме того, телезрители узнают, как правильно выбирать одежду, чтобы казаться выше и стройнее. А также – как приготовить классический десерт венгерской кухни под названием «Ретеш».

Новый выпуск Полезной программы от 01.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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