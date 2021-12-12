Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.12.2021)

7 декабря в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

эксперты ток-шоу расскажут, сколько разделочных досок должно быть на кухне и из какого материала – самые лучшие. Покажут самые эффективные способы профилактики и избавления от паразитов. Объяснят, чем хороша парафинотерапия для рук и как выбрать теплые перчатки, чтобы защитить руки от холода. И научат готовить «Мясо по-французски».

Новый выпуск Полезной программы от 07.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.