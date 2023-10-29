Голос країни 13 сезон 9 випуск від 29.10.2023 дивитися онлайн

29 жовтня на телеканалі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 9 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 29.10.2023 дивіться онлайн на TV.UA.

Сьогодні відбувся довгоочікуваний суперфінал європейського сезону Голосу країни 13 сезон . Прямий ефір проходив з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

Суперфінал Голосу країни відбувся у три етапи. На першому етапі 8 фіналістів заспівали нові пісні, які вони ще не виконували у проєкті. Після закриття ліній для голосування четверо найкращих співаків, на думку телеглядачів, пройшли до наступного туру.

У другому етапі традиційно учасники заспівали у дуеті зі своїми тренерами. Після виступів усіх учасників, які пройшли у другий тур, телеглядачі обрали двох вокалістів, які змагалися за звання «Голосу країни».

У третьому етапі вокалісти вийшли на сцену з піснями, які вони виконували на «сліпих прослуховуваннях».

Не залишився суперфінал і без виступів зірок. На сцену Голосу країни 13 сезон з прем’єрою пісні «Чарівна» вийшов хітмейкер MONATIK. Заспівала і співачка, яка стала відкриттям української рок-музики. Фіналістка Голосу Країни 12 сезон, яка за рік впевнено увірвалась в український шоубізнес як артистка з позицією – Марта Липчей. Ініціаторка Туру «Нескорені», де були зібрані кошти на протезування і реабілітацію поранених українських захисників, заспівала пісню під назвою «Не забувай». Вийшла на сцену і лірична душа – українська співачка KOLA.

9 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Перший етап суперфіналу

Майрамік Авоян – «Euphoria» – Суперфінал – Голос країни 13

Анастасія Чабан – «Уночі» – Суперфінал – Голос країни 13

Христина Старикова – «Arcade» – Суперфінал – Голос країни 13

Юрій Городецький – «Місто спить» – Суперфінал – Голос країни 13

Владислав Пелих – «Another Love» – Суперфінал – Голос країни 13

Роман Панченко – «Обійми» – Суперфінал – Голос країни 13