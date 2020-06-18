Слепая: Почему девушку снова бросил жених на свадьбе
В пятницу, 19 июня, с 16:30 в эфире телеканала СТБ зрители увидят премьерные серии проекта “Сліпа” (Слепая), который основан на реальных историях.
29-летняя Даша не могла налюбоваться собой в свадебном платье. Девушка наконец-то собиралась замуж за своего возлюбленного Дениса. Но внезапно жених отказался жениться на ней. И это после двух лет счастливых отношений! Даша была шокирована и раздавлена. Более того, это уже вторая несостоявшаяся свадьба героини. Пять лет назад произошло то же самое - жених бросил Дашу. Девушка была в отчаянии и хотела понять, почему ей так не везет в личной жизни. С этим вопросом она отправилась к слепой провидице бабе Любе.
Как баба Люба поможет героям - смотрите в пятницу с 16:30 в проекте“Сліпа” на СТБ!