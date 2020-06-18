Слепая: Почему девушку снова бросил жених на свадьбе

18 июня 2020 19:30 Александр Кива
Слепая: Почему девушку снова бросил жених на свадьбе

В пятницу, 19 июня, с 16:30 в эфире телеканала СТБ зрители увидят премьерные серии проекта “Сліпа” (Слепая), который основан на реальных историях.

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Слепая провидица баба Люба поделится своей мудростью и поможет героям. Что мешает девушке найти личное счастье и что делать, если вам привиделся умерший человек?

29-летняя Даша не могла налюбоваться собой в свадебном платье. Девушка наконец-то собиралась замуж за своего возлюбленного Дениса. Но внезапно жених отказался жениться на ней. И это после двух лет счастливых отношений! Даша была шокирована и раздавлена. Более того, это уже вторая несостоявшаяся свадьба героини. Пять лет назад произошло то же самое - жених бросил Дашу. Девушка была в отчаянии и хотела понять, почему ей так не везет в личной жизни. С этим вопросом она отправилась к слепой провидице бабе Любе.

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Для Ярослава помощь слепой бабушки Любы тоже последняя надежда. Однажды он увидел Ирину и не поверил своим глазам, ведь много лет считал ее умершей. А еще появление Ирины очень беспокоило мужчину тем, что с ней было связано тайна его прошлого. Ярослав не знал, чего ожидать от Ирины. Услышав от приятеля о даре бабы Любы,  мужчина решил обратиться к ней за советом.

Как баба Люба поможет героям - смотрите в пятницу с 16:30 в проекте“Сліпа” на СТБ!

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