Слепая: что нужно делать с найденной суммой денег
Сегодня, 12 июня, в эфире телеканала СТБ выйдут новые серии проекта “Сліпа”, который основан на реальных историях.
В новых эпизодах проекта “Сліпа” / Слепая к бабе Любе обратятся герои, которые нуждаются в совете. Тарас и Елена неожиданно нашли сумку с деньгами, и мужчина уговорил Лену забрать их. Но с того самого дня женщина начала видеть кошмары каждую ночь. Елена очень испугалась и не знала, что ей делать, она была уверена, что все это как-то связано с найденной суммой.
Узнайте в 16:20 в проекте “Сліпа” на телеканале СТБ!