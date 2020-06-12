Слепая: что нужно делать с найденной суммой денег

Сегодня, 12 июня, в эфире телеканала СТБ выйдут новые серии проекта “Сліпа”, который основан на реальных историях.

Слепая провидица баба Люба поделится мудростью - что делать с найденной суммой денег, почему стоит слушать материнское сердце и расскажет другие приметы.

В новых эпизодах проекта “Сліпа” / Слепая к бабе Любе обратятся герои, которые нуждаются в совете. Тарас и Елена неожиданно нашли сумку с деньгами, и мужчина уговорил Лену забрать их. Но с того самого дня женщина начала видеть кошмары каждую ночь. Елена очень испугалась и не знала, что ей делать, она была уверена, что все это как-то связано с найденной суммой.

Другая героиня - Людмила - стала видеть призрак погибшего мужа. Что же это означает? И как правильно нужно поступить, если вы нашли деньги?

Узнайте в 16:20 в проекте “Сліпа” на телеканале СТБ!