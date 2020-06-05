Слепая: смотреть онлайн 47 серию (эфир от 05.06.2020)

5 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 47 серию мистического сериала Слепая.

Силы магии: кто пытался разлучить Вадима с Оксаной?

Смотрите в 47 серии сериала Слепая:

Вадим в мистическом сериале СТБ Слепая 1 сезон 47 серия от 05.06.2020 всем сердцем полюбил женщину старше него – подругу его мамы Оксану. Полгода парень тщательно скрывал свои отношения. Но однажды мама Вадима все же узнала о тайном романе сына и прокляла бывшую подругу. Как только мать сказала злосчастные слова, Оксане резко стало плохо. Более того, она попала в больницу! Вадим испугался, что проклятие матери имеет силу, поэтому в 47 серии сериала Слепая (2020) он пришел за помощью к провидице.

Как только парень подошел к бабушке Любе, та сразу почувствовала: около любви Вадима беда ходит! Какая-то неизвестная женщина навела порчу, чтобы навсегда разлучить два влюбленных сердца. Если парень как можно скорее не исправит ситуацию, то потеряет Оксану… Но кто эта загадочная незнакомка? Возможно, мама Вадима?

47 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.