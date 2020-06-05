Слепая: смотреть онлайн 50 серию (эфир от 05.06.2020)

5 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 50 серию мистического сериала Слепая.

Приворот любимого

Смотрите в 50 серии сериала Слепая:

В сериале Слепая 1 сезон 50 серия от 05.06.2020 вы узнаете, почему нельзя делать приворот на любимого человека.

Виктор и Галина уже много лет прожили душа в душу. Супруги воспитали замечательного сына Рому. Однажды утром Роман ошеломил родителей известием о свадьбе. Совсем скоро он собирается жениться на Юлии – бухгалтере из семейного СТО. Когда Виктор узнал, кто станет его невесткой, то чуть не упал в обморок. Еще несколько дней назад Юля говорила ему нежные слова и клялась в любви, а сегодня готова выйти замуж за его сына. Чтобы разобраться во всем, мужчина поехал к бабушке-провидице.

Слепая в 50 серии рассказала Виктору о привороте, который и влияет на жизнь его семьи. Если не найти женщину, которая наложила чары, то Роман может погибнуть. Удастся ли Виктору снять приворот и вернуть счастье в семью?

50 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.