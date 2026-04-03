Жива музика, відкриття тераси і меню на будь-який смак: квітень у Caribbean Club і Pepper’s Club

Жива музика, відкриття тераси і меню на будь-який смак: квітень у Caribbean Club і Pepper’s Club

Квітень у Caribbean Club і Pepper’s Club — це насичений графік концертів, театральних вистав, вечірок і благодійних подій: від джазу, фольку й акустики до стендапу, триб’ютів, вар’єте та танцювальних шоу.

Caribbean у квітні поєднує велику сцену для концертів і постановок із впізнаваними клубними форматами та кухнею, яка вирізняє заклад не лише серед концертних майданчиків, а й серед київських ресторанів. В афіші — вистави «Чорного Квадрата», вар’єте «Рояль», щотижневі Caribbean Disco Party, концерт Олексія Горбунова, а також фольк-програма МОВА х ZGARDA. У меню — традиційна кухня, вишукані страви, бургери, суші, а в барній карті — від лимонадів і коктейлів до більш класичних позицій.

Pepper’s зберігає фокус на живій музиці, благодійних ініціативах і атмосфері музичного пабу, що працює щодня. Скоро тут стартує байкерський сезон, а наприкінці квітня відкривається літня тераса. Вечори наповнені концертами, триб’ютами, стендапами, квізами та live-виступами, а з 12:00 у закладі подають «Домашні обіди» та меню на будь-який смак.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

3, 17 та 24 квітня: вар’єте «Рояль»

У квітні в Caribbean Club тричі покажуть вар’єте «Рояль» — шоу для дорослої аудиторії, створене в естетиці класичного кабаре. Формат поєднує вокальні номери, хореографію та музичні перформанси, вибудувані як цілісна сценічна історія. Шоу «Рояль» презентували понад п’ять років тому. За цей час проєкт неодноразово збирав повні зали і сформував навколо себе сталу аудиторію.

Музичну частину програми створив композитор Олексій Боголюбов. За хореографію відповідають учасниці проєктів «Танцюю для тебе» та «Танці із зірками» — Анна Паламарчук, Катерина Тришина та Світлана Черниш.

У вартість квитка входить перегляд шоу та напій на двох (пляшка просеко або вина). Під час виступів триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ. Медіапартнер — радіо «Перець FM».

4, 8, 10 11, 15, 16, 18, 22, 25 та 29 квітня: вистави театру «Чорний Квадрат»

У квітні на сцені — постановки театру «Чорний Квадрат», який працює із жанром сучасної комедії про стосунки та повсякденні ситуації.

У репертуарі — «Закохані танцюють у ліжку», «Ігри для дорослих», «Ліворуч від розлуки…», «Ідеальна зброя пристрасті», «21 хвилина до та після сексу», «Кава похапцем або сніданок у наручниках» та інші вистави. У центрі сюжетів — кохання, ревнощі, флірт і побутові конфлікти, подані з іронією.

Вистави відбуваються українською мовою. Формат — відвертий діалог без вульгарності, з впізнаваними ситуаціями для дорослої аудиторії.

Детальний розклад і квитки — на сайті Caribbean Club.

4, 11, 18 та 25 квітня: Caribbean Disco Party

Щосуботи тут проходитиме Caribbean Disco Party — вечірки із живою музикою, танцювальними хітами й лайвами, що тримають темп до самого фіналу.

У квітні на сцені — NO COMMENTS, SPARK Band, TOKYO та F.L.I.R.T. Вони переосмислюють популярні треки в драйвових концертних версіях, а між виступами ритм вечора підтримує DJ Mustafaev.

5 квітня: концерт Анни Сінгаєвської

Анна Сінгаєвська виступить в Caribbean Club із сольним концертом у супроводі живих інструментів. У програмі — авторські пісні та композиції з її репертуару, зокрема «Білі айстри», «До тебе», «Амінь», «Ворожила» та інші. Формат вечора — камерний лайв із фокусом на вокалі та живому звучанні.

Зірковий гість концерту — Віктор Павлік. Також до події долучиться спеціальний гість SANLIR.

7 квітня: концерт Олексія Горбунова

Олексій Горбунов виступить у форматі акустичного квартирника в супроводі live band. Камерний концерт розрахований на 200 гостей.

У програмі — поезія, старі пісні та душевні композиції, а також мелодії з дитинства і юності, знайомі не одному поколінню. Формат вечора — близьке спілкування з глядачем, жива музика й камерна атмосфера без зайвого пафосу.

23 квітня: концерт МОВА х ZGARDA

ZGARDA і МОВА вперше вийдуть на одну сцену зі спільною акустичною програмою — концертом про народні пісні та пісні, що із часом стали народними.

У центрі програми — музика, яка пройшла шлях від фольклору до естради: від творів, записаних у фольклорних експедиціях, до пісень українських композиторів 1960–80-х, які настільки органічно увійшли в культурну пам’ять, що сьогодні часто сприймаються як народні.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

1 квітня: «Підпільний стендап»

Квітень у Pepper’s відкриє вечір української комедії від «Підпільного Стендапу». У програмі — сміливий стендап із чотирма коміками, кожен із власною подачею та темпом. На сцені — Ганна Кочегура, лауреатка Underground Standup Awards 2023, Настя Зухвала — стендап-комікеса, ведуча і сценаристка, Василь Байдак, один із найвпізнаваніших коміків української сцени, та Свят Загайкевич — засновник «Підпільного Стендапу». 20 % від продажу квитків передадуть на підтримку ЗСУ. Для бійців ЗСУ та ТрО вхід безкоштовний за попереднім записом в Instagram проєкту.

2, 16, 23 і 30 квітня: серія благодійних подій #НаШапку

У квітні триває серія благодійних вечорів #НаШапку — серію благодійних концертів із вільним входом на підтримку фонду «СВОЇ», який збирає кошти на кісткові імпланти для поранених українських захисників.

2 квітня виступить музикант, співак, саундпродюсер і військовослужбовець KÓRNEL. 16 квітня на сцену вийде репкор-гурт РОЛЛІКС. 23 квітня відбудеться вечір за участі Фоми й гурту «Мандри». 30 квітня пройде благодійний вечір «Дмитро Моргунов збирає друзів».

5, 12, 19 і 26 квітня: серія концертів «Королі Триб’ютів»

У квітні майже щонеділі в Pepper’s Club відбуватимуться концерти серії «Королі Триб’ютів» — безкоштовні live-виступи, присвячені культовим артистам світової сцени.

5 квітня гурт NoComments представить програму Disco 90’s. 12 квітня відбудеться триб’ют-концерт Metallica у виконанні гурту So What. 19 квітня гурт Satisfaction зіграє хіти The Rolling Stones, а 26 квітня Jack London вийде на сцену Pepper’s із триб’ют-програмою Green Day.

7 квітня: концерт Dмитра Васильєва

Цього вечора нову концертну програму представить Dмитро Васильєв — політолог, який паралельно ще й займається музикою. У Pepper’s він презентує третій альбом «Новий День» у супроводі Kudasov Band.

8 квітня: концерт ROMOZA

Цей концерт матиме особливий формат: глядачам покажуть новий кліп «Пропрацьовані» та презентують новий трек. Решту сюрпризів гурт пообіцяв розкрити ближче до події в соцмережах.

У програмі — «Працює ППО», «Просто хороші люди», «Відболіло!», «Йогиня Олександра», «Осінь пише», «Клює!» та інші пісні.

9 квітня: проєкт «СвоЄ. На біс!»

Проєкт «СвоЄ» знову вийде на сцену з програмою, присвяченою українській естрадній класиці 1960–1980-х років.

В основі концерту — пісні Володимира Івасюка, Миколи Мозгового, Ігоря Поклада та інших авторів, чиї твори стали частиною української пісенної спадщини. Музиканти пропонують власні аранжування, зберігаючи мелодику й настрій оригіналів.

14 квітня: Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

14 квітня в Pepper’s Club — джазовий концерт за участі Олексія Когана та Jazz in Kyiv Band з програмою «Ваше і Наше улюблене». У програмі — авторська добірка Jazz in Kyiv Band з ретельно підібраних джазових і блюзових композицій у камерному форматі.

15 квітня: Nat King Cole від Kyiv Jazz Quintet

Kyiv Jazz Quintet представить програму, присвячену Нат Кінг Коулу — одному з найвідоміших виконавців класичного джазу. На концерті прозвучать його найвідоміші пісні, що давно стали частиною золотого джазового репертуару.

21 квітня: концерт гурту Sweet & Soul

Sweet & Soul представить програму, натхненну американським соулом, фанком і ритм-енд-блюзом. Пролунають пісні з репертуару Майкла Джексона, Стіві Вандера, Тіни Тернер, Етти Джеймс, Джо Коккера, Джорджа Майкла та інших артистів, чия музика сформувала звучання другої половини ХХ століття.

22 квітня: французький шансон від Merry Mary Quartet

Merry Mary Quartet підготував програму на перетині французького шансону, свінгу, мануш-джазу та джазової класики. У ній — знайомі мелодії в нових аранжуваннях і камерному звучанні.

28 квітня: «Старий Італійський Джаз»

Ярослав Трофімов і стейдж-бенд одеського джаз-клубу «Перон № 7» представлять у Києві концерт «Старий Італійський Джаз».

У програмі — хіти італійського джазу, блюзу та соулу з репертуару Renato Carosone, Adriano Celentano, Fred Buscaglione, Paolo Conte та інших артистів. Більшість пісень прозвучить італійською та українською мовами в літературних перекладах.

29 квітня: «Пашина 20. Битва імен» — Modern Talking / Boney M / Haddaway

Павло Шилько (DJ Паша) продовжує свій формат музичного хіт-параду, побудованого як «битва імен». Цього разу програма об’єднає музику Modern Talking, Boney M і Haddaway — трьох артистів і гуртів із різних епох попсцени. Їхні хіти прозвучать наживо у виконанні українських артистів у форматі концертного батлу.

Упродовж вечора дві команди виконуватимуть відомі пісні, а глядачі зможуть впливати на хід події, обираючи переможця. Між музичними номерами Павло Шилько розповідатиме історії та цікаві факти про артистів, чиї хіти увійшли до програми.

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У квітні Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи в клубі лунатиме рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос.

На сцену вийдуть гурти Maski Band, Pentagon, No Comments, EVIDENCE, SPARK BAND, «ХПЗ» та F.L.I.R.T.