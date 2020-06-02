Ода наследию легендарных Metallica: группа Scream Inc. представляет масштабное трибьют-шоу

2 июня 2020 17:15 Юлия Крутиева
Ода наследию легендарных Metallica: группа Scream Inc. представляет масштабное трибьют-шоу
Группа Scream Inc.
пресс-служба

Концерт, посвященный идолам хеви-метала, состоится 4 декабря во Дворце Спорта. Билеты уже доступны к резерву.

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Из года в год трибьют-шоу по всему миру возрождают из прошлого музыку легендарных артистов, воссоздавая величайшие выступления минувших лет с необыкновенной подлинностью.

Scream Inc. – один из самых грандиозных трибьют-проектов, посвященных творчеству Metallica. Созданное ими шоу – динамичный калейдоскоп, в котором тяжеловесное звучание сменяется пронзительными симфоническими партитурами, а классическое наследие легенд хэви-метала получает новое переосмысление.

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Мастерство и виртуозность Scream Inc. отмечал сам Джеймс Хэтфилд – фронтмен Metallica. С ним солидарны тысячи фанатов со всех уголков Европы, ведь Scream Inc. собирают полные залы в разных странах – от Польши до Португалии.

Scream Inc. plays Metallica – важнейшее шоу в истории группы. Scream Inc. облачают в громогласную симфоническую аранжировку не только хиты из альбома «S&M», но и не вошедшие в него песни.

В эпицентре Дворца Спорта будет установлена сцена с осмотром на 360 градусов, дизайн и конфигурация которой позволят каждому из присутствующих получить незабываемый визуальный опыт. Каждая із сторон зала будет оборудована специальными аудио-массивами, чтобы обеспечить зал максимальным покрытием и качеством звучания. По центру сцены разместится живой симфонический оркестр, в шоу также будет использоваться пиротехника, снопы искр, лазеры, экраны – приемов зрительной выразительности Scream Inc. не занимать.

4 декабря, Дворец Спорта, Scream Inc. plays Metallica.
Билеты в продаже с 1 июня по ссылке.

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