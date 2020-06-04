Новий формат: гіпермаркет Леруа Мерле у ТРЦ Retroville

29 травня компанія «Леруа Мерлен Україна», єдиний європейський гравець DIY-сегменту в Україні, відкрила перший гіпермаркет всередині торгово-розважального центру.

Читайте такжеThe Weeknd вновь растопил сердце самой красивой женщины мира Беллы Хадид

Французька компанія «Леруа Мерлен» – один з найбільших європейських ритейлерів у DIY-сегменті (англ. Do it yourself – «зроби сам»), спеціалізується на товарах для будівництва, ремонту та облаштування житла.

Новий гіпермаркет української мережі в ТРЦ «Retroville» – не типового для компанії формату: середньої площі, з ущільненням викладки продукції, але водночас зі збереженням ефективності та асортименту основних груп товарів. 25 000 найменувань будуть представлені в 14 торгових відділах: будматеріали, інструменти, товари з дерева, кухні, електротовари, покриття для підлоги, товари для ванної кімнати, водопостачання, вироби з металу, фарби, товари для декору, освітлення та облаштування будинку. Розширений список з 50 000 товарів доступний на сайті ритейлера.

Абсолютно по-новому в торговій точці імплементували сім'ю підлогових покриттів: у зоні вибору представлені варіанти з моментальною доступністю у магазині й з доставкою протягом 2-х днів з інших гіпермаркетів. Такий же підхід застосовується у відділах кухонь і зберігання. Ще однією особливістю магазину став новий контрастний стиль: свіжа візуальна концепція у навігації й мерчандайзингу.

«Нова адреса низьких цін!» – головний слоган магазину. Вартість товарів у всіх гіпермаркетах мережі нижче ринкових цін у середньому на 5-10%. Усе це завдяки величезному товарообігу, ефективній роботі з базою постачальників і розвитку 15 власних торгових марок.

Товари під власними торговими марками перевіряються і тестуються у європейських лабораторіях, а більшість з них мають підвищений термін гарантії і прийнятні ціни для кінцевого покупця. Французький ритейлер ставить перед собою мету пропонувати клієнтам актуальні й корисні рішення, тому асортимент пропонованих товарів формується відповідно до потреб міста.

Для якісного й прискореного обслуговування потоку клієнтів у новому гіпермаркеті працюють 12 кас: 6 звичайних і 6 кас для самообслуговування. Усі відвідувачі можуть скористатися низкою додаткових сервісів, серед яких: пункти видачі онлайн-замовлень, доставка товарів, окремі точки надання послуг для професійних будівельників та учасників програми лояльності, дитячі мінівізки й візки-автомобілі. Для гостей також доступна спільна з ТРЦ парковка на 3 200 місць.

Новий торговий об'єкт об'єднав під одним дахом 76 кваліфікованих співробітників, щоб кожен відвідувач мав можливість легко й швидко знайти потрібний йому товар.

Якісно й безпечно. Магазин працює з дотриманням усіх санітарних вимог і рекомендацій Кабінету Міністрів України. Для працівників – щоденний температурний скринінг, використання масок і рукавичок, дотримання дистанції тощо. Для відвідувачів – масковий режим, обмеження по кількості людей на кв. м, місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками, наявність інформаційних матеріалів, тимчасове маркування для перебування у черзі тощо.

Для клієнтів гіпермаркету доступні дві бонусні програми лояльності. Для професійних будівельників діє програма «Клуб Про»: за кожну покупку з використанням карти учасники отримують бонуси в розмірі від 3% до 6% і можливість їх обміну на товар або послуги, а також безкоштовну доставку в межах Києва.

Друга програма, яка діє для всіх клієнтів мережі, називається «Клуб Леруа Мерлен», дозволяє повернути товар протягом 365 днів без чеку, отримати додаткові два роки гарантії на власні торговельні марки, обміняти бонуси на різноманітні послуги.

«Більш ніж 30 років ми працюємо в DIY-сегменті, 10 років конкуруємо на ринку товарів для будинку, кухні та саду, 3 роки тому почали боротися з божевільною ціновою політикою конкурентів. Сьогодні ми адаптуємо бізнес до сучасних реалій і зміщуємо акценти роботи на digital-розвиток, омніканальну систему продажів і зручну доставку. Ми орієнтовані на те, щоб кожен наш клієнт зміг купити товар в один клік і забрати його біля будинку або за допомогою наших партнерів «Нова Пошта» та «Розетка» (навіть якщо замовник знаходиться в місті, де немає фізичного магазину «Леруа Мерлен»). Ми стаємо ще більш цифровими, ще більш доступними для клієнтів», – стверджує Седрік Броссе, генеральний директор «Леруа Мерлен Україна».

На українському ринку ритейлер представлений 5 гіпермаркетами – 4 з яких розміщені в столиці за адресами: вул. Полярна, 17А (площа 11 500 кв. м), пр. Броварський, 3В (площa 17 000 кв. м), вул. Саперно-Слобідська, 26 (площа 12 500 кв. м), Кільцева дорога, 12 (площа 8 200 кв. м). Ще один гіпермаркет розташований в Одесі за адресою Південна дорога, 1 (площу 13 000 кв. м) – перший регіональний об'єкт мережі.

Магазин у ТРЦ «Retroville» став 6-м дитям компанії в Україні й 465-м у світі.