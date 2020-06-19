Онлайн VECHORNYTSI Олега Скрипки: антивірусне ворожіння у найкоротшу ніч

Друзі, наш віртуальний бенкет продовжується! Нумо звеселятись та спілкуватись!

21 червня, у День Літнього Сонцестояння, Олег Скрипка ізнов збирає всіх онлайн у компанії молодих натхненних чарівниць - ЯНА БРИЛИЦЬКА, NAVKA та ULIANA ROYCE. Творчість яких сповнена таїни, містики та ультрамодного сучасного звучання! Та ще здивує гостей вечірки надзвичайний гість-сюрприз. Початок о 19:00.

Певец Олег Скрипка / пресс-служба

Саме у цю ніч в Україні здавна відзначали свято Івана Купала. Такі дні завжди вважалися особливими, і мали містичне значення... Ця купальська ніч відзначається і досі за старим стилем. Причому свято сонцестояння мають майже всі народи світу. Бо повсюди сонце є панівним владикою над усім живим, і його зеніт означає найвищий розквіт всіх сил природи. Тому і дотепер у нас свято сонцестояння асоціюється з поклонінням силам природи, а дівчата і досі часто практикують обрядове ворожіння.

Це вже буде четвертий концерт у форматі, який так всім полюбився – онлайн-бенкет: музика, спілкування та смачне вино, яке об’єднує музикантів та їх фанів з усього світу – з України, Німеччини, Ірландії, Італії, Португалії, Ізраїлю, США, Канади. Також усі глядачі можуть поставити свої питання під час ефіру та гарно провести час! Будемо куштувати десертні напої Шато Чизай!

Онлайн VECHORNYTSI Олега Скрипки / пресс-служба

Трансляція події вже традиційно відбудеться з Концерт Холу VV22 на PlayitPlay.com. Взяти участь у перегляді концерту можна безкоштовно. Як і раніше, маємо на меті підтримати своїх прихильників.

Долучайтесь до нашого бенкетування! Після найдовшого дня року настає найкоротша ніч, сповнена магії. Розпочніть її разом з нами!

ОНЛАЙН VECHORNYTSI з Олегом Скрипкою та гостями – 21 червня.