Онлайн VECHORNYTSI Олега Скрипки: антивірусне ворожіння у найкоротшу ніч
Друзі, наш віртуальний бенкет продовжується! Нумо звеселятись та спілкуватись!
Саме у цю ніч в Україні здавна відзначали свято Івана Купала. Такі дні завжди вважалися особливими, і мали містичне значення... Ця купальська ніч відзначається і досі за старим стилем. Причому свято сонцестояння мають майже всі народи світу. Бо повсюди сонце є панівним владикою над усім живим, і його зеніт означає найвищий розквіт всіх сил природи. Тому і дотепер у нас свято сонцестояння асоціюється з поклонінням силам природи, а дівчата і досі часто практикують обрядове ворожіння.
Трансляція події вже традиційно відбудеться з Концерт Холу VV22 на PlayitPlay.com. Взяти участь у перегляді концерту можна безкоштовно. Як і раніше, маємо на меті підтримати своїх прихильників.
Долучайтесь до нашого бенкетування! Після найдовшого дня року настає найкоротша ніч, сповнена магії. Розпочніть її разом з нами!
ОНЛАЙН VECHORNYTSI з Олегом Скрипкою та гостями – 21 червня.