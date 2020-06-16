Український театральний Оскар пройде у зміненому форматі

Через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, III Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» у 2020 році пройде у зміненому форматі.

Доведеться відмовитися від підсумкового фестивального тижня за участю міжнародного журі. Та є й позитив. Цього року буде більше переможців. Лауреатами щорічної національної театральної премії стануть усі вистави, що увійдуть до шорт-листа. Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» розпочав свій третій річний цикл у штатному режимі. У 2020 р. на адресу Національної спілки театральних діячів України надійшло 83 заявки, що представили роботи 68 театральних колективів.

Експертна рада переглянула їх та 27 березня, у Міжнародний день театру, оголосила лонг-лист з 28 вистав. Надалі за Положенням мав розпочатися другий етап – перегляд експертами вистав лонг-листа наживо. А далі – заплановане на 10 липня оголошення шорт-листа. Однак, через карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, театри України у березні призупинили свою діяльність. Це унеможливило проведення ІІ етапу фестивалю-премії у передбаченому форматі.

Анна Липківська театрознавець, кандидат мистецтвознавства, голова Експертної ради ГРИ: «Відтак ми змушені внести корективи у цьогорічний перебіг «ГРИ». Оскільки театри відновлюватимуть свою діяльність згідно власних графіків, починаючи з серпня 2020 р., то й Експертна рада розпочне перегляди наживо у цей самий період. Розраховуємо повністю завершити перегляди до кінця жовтня, якщо театри працюватимуть та не будуть введені нові обмеження. Тому формування шорт-листа очікується не раніше кінця жовтня-початку листопада».

Це, у свою чергу, унеможливлює проведення підсумкового тижня фестивалю в останню декаду листопада, як це відбувалося два роки поспіль. За словами організаторів, підготовка фестивалю, що включає узгодження роботи 12 відібраних колективів, не можлива в такий короткий термін. До того ж, на сьогодні вкрай проблематичною виглядає перспектива сформувати авторитетне міжнародне журі та забезпечити його приїзд в Україну.

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» / пресс-служба

Богдан Струтинський Голова НСТДУ, н. а. України: «Цього року і Фестиваль-Премія, і театри зіткнулися з рядом непростих викликів. Нашим театрам дуже нелегко, але ми не повинні здаватися. Радує те, що нам вдалося відстояти фінансування і ГРИ, і Національної спілки театральних діячів. А значить, незважаючи на складні обставини, зможемо зробити багато корисного для театральної галузі навіть у цей непростий час».

Отже, рішення Дирекції фестивалю-премії «ГРА» передбачає відмову цього року від проведення підсумкового фестивального тижня та від запрошення міжнародного журі. Лауреатами «ГРИ» у 2020 р. оголосять усі вистави, що увійдуть до шорт-листа (до 12 вистав). Результати оприлюднять під час фінальної церемонії 3 грудня.

Нагадуємо, засновником та організатором Фестивалю-Премії «ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) є НСТДУ. «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляють прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті беруть професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи.

Лауреати фестивалю-премії будуть визначатися у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; За найкращу виставу для дітей; За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу; За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів); За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів).

Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар нагородять Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.