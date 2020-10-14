Оголошена дата головного крафтового свята осені ANTICOVID AUTUMN CRAFT BEER FEST # 11

14 октября 2020 17:55 Александр Кива
Оголошена дата головного крафтового свята осені ANTICOVID AUTUMN CRAFT BEER FEST # 11
Названа дата головного крафтового свята осені ANTICOVID AUTUMN CRAFT BEER FEST # 11
пресс-служба

17 та 18 жовтня в Галереї мистецтв "Лавра" вже у 11 раз відбудеться наймасштабніший фестиваль крафтового пивоваріння Craft Beer Fest UA.

Читайте такжеНа канале ТЕТ неделя фантастических приключений
Кращі броварні України зберуться на щорічному святі пива, щоб познайомити столичних гурманів з новими рецептами улюбленого напою. На осінній фестиваль виробники обіцяють привезти більше 200 сортів пінного та здивувати гостей сміливими експериментами та особливими новинками.

Щороку Autumn Craft Beer Fest відвідують тисячі поціновувачів авторського пива. Адже саме тут кияни та гості столиці мають чудову нагоду спробувати найсмачніші сорти справжнього крафту та дізнатися багато цікавого про культуру пивоваріння в цілому.

Протягом двох днів для відвідувачів фестивалю презентуватимуть свої напої велика кількість міні-пивоварень, які представлять рекордну кількість хмільних напоїв, зварених за особливими авторськими рецептами.

Окрім смачного пива гостям запропонують спробувати закуски та снеки від вуличних фудкортів та відпочити з друзями у комфортній лаунж-зоні.

Читайте такжеРевизор-11: Юлия Панкова с боем и полицией попала в самую известную пивоварню в Харькове
Для любителів більш активного відпочинку організатори підготували веселу розважальну програму. Під час івенту можна буде залишити на згадку кумедні фотоспогади, взяти учать у майстер-класах та отримати приємні сюрпризи від партнерів фестивалю.

Тож не відкладайте на завтра те, що можна запланувати вже сьогодні. Замовляйте квитки на AntiCovid Autumn Craft Beer Fest у офіційного партнера свята та будьте готові до нових вражень, що кардинально змінять ваш погляд на пінне! Зустрінемось в Галереї мистецтв "Лавра" на святковому крафтовому вікенді.

Місце і час проведення фестивалю:

  • 17-18 жовтня, з 12:00 до 23:00
  • Галерея мистецтв «Лавра», пров. Лаврський, 7
  • Більше інформації та всі новини фестивалю можна знайти на офіційних сторінках Craft Beer Fest:

*Діти до 12 років можуть відвідати фестиваль безкоштовно в супроводі дорослих. Крім того, фестиваль традиційно вважається територією pets friendly і завжди радий гостям, які приходять на свято зі своїми чотирилапими улюбленцями.

Увага! 

У вас є можливість виграти 4 квитки на фестиваль. Усі подробиці шукайте за за посиланням.

Облако тегов

куда пойти на выходных куда пойти в Киеве отдых 2020 крафтове пиво

Материалы по теме

На выходные – в Полтаву: братья Ревы о главных преимуществах родного города
Интервью

На выходные – в Полтаву: братья Ревы о главных преимуществах родного городаЭксклюзив
Жена Димы Монатика в купальнике спровоцировала слухи о третьей беременности
Новости

Жена Димы Монатика в купальнике спровоцировала слухи о третьей беременности
"Пьяная" Леся Никитюк устроила скандал на отдыхе в Турции
Новости

"Пьяная" Леся Никитюк устроила скандал на отдыхе в Турции
Наталья Могилевская поделилась снимками с отдыха в Хорватии в компании своего любимого
Новости

Наталья Могилевская поделилась снимками с отдыха в Хорватии в компании своего любимого

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK