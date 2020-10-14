Оголошена дата головного крафтового свята осені ANTICOVID AUTUMN CRAFT BEER FEST # 11

17 та 18 жовтня в Галереї мистецтв "Лавра" вже у 11 раз відбудеться наймасштабніший фестиваль крафтового пивоваріння Craft Beer Fest UA.

Кращі броварні України зберуться на щорічному святі пива, щоб познайомити столичних гурманів з новими рецептами улюбленого напою. На осінній фестиваль виробники обіцяють привезти більше 200 сортів пінного та здивувати гостей сміливими експериментами та особливими новинками.

Щороку Autumn Craft Beer Fest відвідують тисячі поціновувачів авторського пива. Адже саме тут кияни та гості столиці мають чудову нагоду спробувати найсмачніші сорти справжнього крафту та дізнатися багато цікавого про культуру пивоваріння в цілому.

Протягом двох днів для відвідувачів фестивалю презентуватимуть свої напої велика кількість міні-пивоварень, які представлять рекордну кількість хмільних напоїв, зварених за особливими авторськими рецептами.

Окрім смачного пива гостям запропонують спробувати закуски та снеки від вуличних фудкортів та відпочити з друзями у комфортній лаунж-зоні.

Для любителів більш активного відпочинку організатори підготували веселу розважальну програму. Під час івенту можна буде залишити на згадку кумедні фотоспогади, взяти учать у майстер-класах та отримати приємні сюрпризи від партнерів фестивалю.

Тож не відкладайте на завтра те, що можна запланувати вже сьогодні. Замовляйте квитки на AntiCovid Autumn Craft Beer Fest у офіційного партнера свята та будьте готові до нових вражень, що кардинально змінять ваш погляд на пінне! Зустрінемось в Галереї мистецтв "Лавра" на святковому крафтовому вікенді.

Місце і час проведення фестивалю:

17-18 жовтня, з 12:00 до 23:00

Галерея мистецтв «Лавра», пров. Лаврський, 7

Більше інформації та всі новини фестивалю можна знайти на офіційних сторінках Craft Beer Fest:

*Діти до 12 років можуть відвідати фестиваль безкоштовно в супроводі дорослих. Крім того, фестиваль традиційно вважається територією pets friendly і завжди радий гостям, які приходять на свято зі своїми чотирилапими улюбленцями.

Увага!

У вас є можливість виграти 4 квитки на фестиваль. Усі подробиці шукайте за за посиланням.