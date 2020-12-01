Доисторические морские существа «оживут» в Киеве

1 декабря 2020 14:10 Алла Лысак
Доисторические морские существа «оживут» в Киеве
Доисторические морские существа «оживут» в Киеве
пресс-служба

18 аниматронных гигантских динозавров покажут в столичном ВДНГ!

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11 декабря интерактивно-образовательная выставка «Динозавры морских глубин» откроется в первом павильоне ВДНГ. Научная экспозиция «Динозавры морских глубин» — это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии — аниматронике, новаторскому методу имитации движений живых существ, — представленные экспонаты смогут воспроизводить даже дыхание свои предков.

Уникальная международная экспозиция удивит каждого: как людей, профессионально интересующихся наукой, так и любителей чего-то нового.

Но особенно — детей! Благодаря интерактивным зонам и работе аниматоров-экскурсоводов самые маленькие  посетители смогут, играя, узнать все о своих любимых динозаврах! А также получить ответы на самые интересные вопросы. Кто такой ктулху?

Доисторические морские существа «оживут» в Киеве / пресс-служба

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Правда ли, что за десять лет взрослая акула может «вырастить» до 24 тысяч зубов? Организаторы уверяют: профессиональные экскурсоводы знают все о загадочном подводном мире. Еще больше фактов о древних морских существах можно будет найти на специальных информационных панелях.

«Динозавры морских глубин» — это международная выставка, которую впервые в Украину привезла компания H2D Exhibitions.

Организаторы обещают, что, кроме знакомства с огромными экспонатами, поражающими своей реалистичностью, посетители попадут на настоящий подводный корабль со множеством интерактивных приключений. Взрослые и дети смогут почувствовать себя палеонтологами и отправиться на увлекательные раскопки, понаблюдать за 15-метровым вулканом или даже посмотреть кино. Все это под одной крышей!

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БЕЗОПАСНЫЙ ДОСУГ: безопасность и здоровье посетителей — главный приоритет организаторов.

Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МОЗ. Для гарантированного комфорта гостей была введена продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотам. Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.

  • Где: ВДНГ, 1 павильон
  • Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021
  • Билеты: dino.net.ua

Доисторические морские существа «оживут» в Киеве / пресс-служба

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