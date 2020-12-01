Доисторические морские существа «оживут» в Киеве
18 аниматронных гигантских динозавров покажут в столичном ВДНГ!
Уникальная международная экспозиция удивит каждого: как людей, профессионально интересующихся наукой, так и любителей чего-то нового.
Но особенно — детей! Благодаря интерактивным зонам и работе аниматоров-экскурсоводов самые маленькие посетители смогут, играя, узнать все о своих любимых динозаврах! А также получить ответы на самые интересные вопросы. Кто такой ктулху?
«Динозавры морских глубин» — это международная выставка, которую впервые в Украину привезла компания H2D Exhibitions.
Организаторы обещают, что, кроме знакомства с огромными экспонатами, поражающими своей реалистичностью, посетители попадут на настоящий подводный корабль со множеством интерактивных приключений. Взрослые и дети смогут почувствовать себя палеонтологами и отправиться на увлекательные раскопки, понаблюдать за 15-метровым вулканом или даже посмотреть кино. Все это под одной крышей!
Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций МОЗ. Для гарантированного комфорта гостей была введена продажа билетов на сайте dino.net.ua по временным слотам. Это помогает избежать одновременного скопления большого количества людей на выставке.
- Где: ВДНГ, 1 павильон
- Когда: 11 декабря 2020 – 14 марта 2021
- Билеты: dino.net.ua