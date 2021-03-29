Скрипка, басы и соблазнительная хореография: Линдси Стирлинг выступит в Киеве

29 марта 2021 14:38 Александр Кива
Скрипка, басы и соблазнительная хореография: Линдси Стирлинг выступит в Киеве
Скрипка, басы и соблазнительная хореография: Линдси Стирлинг выступит в Киеве
кадр из видео

Возьмите хореографию Тимберлейка, виртуозность скрипки Ванессы Мэй, а еще милую фантастическую внешность лесной нимфы — и получите LINDSEY STIRLING.

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Трудно представить это сочетание? Тогда готовьтесь увидеть экспрессивную американскую скрипачку воочию уже 21 марта 2022 года. В Украину исполнительница везет программу своего пятого студийного альбома “Artemis”.

LINDSEY STIRLING грациозно разрушает стереотип о том, что девушка со скрипкой — это тихий «ботаник» в сером пальто. Скрипачка с классической подготовкой в 2010 году получила статус поп-сенсации на американском супершоу “America's Got Talent”. Правда, судьи не пустили ее дальше четвертьфинала. И, пожалуй, к лучшему! Ведь сразу после славы на талант-шоу LINDSEY STIRLING завоевала YouTube.

Через три года после первого громкого появления на публике LINDSEY STIRLING побеждает на первой глобальной премии YouTube Music Awards. Награду «Отклик года» ей принес невероятно атмосферный кавер на песню Radioactive легендарных Imagine Dragons. На сегодня этот клип посмотрели около 180 000 000 раз. Всего за десятилетнюю карьеру LINDSEY STIRLING собрала более 3 (!) миллиардов просмотров на YouTube.

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Счастливчикам, которые успеют заказать билет на концерт LINDSEY STIRLING, можно только позавидовать. Ведь это будет мощный и яркий перформанс — первый полноценный глоток зрелищного нектара настоящего грандиозного представления. Как говорит сама исполнительница: «Шоу непременно должно быть зрелищным, ведь это и делает музыку трехмерной».

  • Где: Дворец «Украина»
  • Когда: 21 марта 2022
  • Билеты: concert.ua/event
  • Meet&Greet: concert.ua

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