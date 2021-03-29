Скрипка, басы и соблазнительная хореография: Линдси Стирлинг выступит в Киеве
Возьмите хореографию Тимберлейка, виртуозность скрипки Ванессы Мэй, а еще милую фантастическую внешность лесной нимфы — и получите LINDSEY STIRLING.
LINDSEY STIRLING грациозно разрушает стереотип о том, что девушка со скрипкой — это тихий «ботаник» в сером пальто. Скрипачка с классической подготовкой в 2010 году получила статус поп-сенсации на американском супершоу “America's Got Talent”. Правда, судьи не пустили ее дальше четвертьфинала. И, пожалуй, к лучшему! Ведь сразу после славы на талант-шоу LINDSEY STIRLING завоевала YouTube.
Через три года после первого громкого появления на публике LINDSEY STIRLING побеждает на первой глобальной премии YouTube Music Awards. Награду «Отклик года» ей принес невероятно атмосферный кавер на песню Radioactive легендарных Imagine Dragons. На сегодня этот клип посмотрели около 180 000 000 раз. Всего за десятилетнюю карьеру LINDSEY STIRLING собрала более 3 (!) миллиардов просмотров на YouTube.
- Где: Дворец «Украина»
- Когда: 21 марта 2022
- Билеты: concert.ua/event
- Meet&Greet: concert.ua