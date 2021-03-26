Девочка-робот набрала 8 млн просмотров в TikTok и выпустила видеоклип - видео

Певица ULIANA ROYCE стала первым украинским рекордсменом TikTok еще до выхода клипа «Мои правила».

Новый клип ULIANA ROYCE «Мои Правила» взорвал TikTok еще до официальной премьеры. Артистка выложила фрагмент из будущего клипа, собравший 8 млн просмотров и 1 млн лайков.

На видео роборука поднимает Ульяну на высоту 5 метров и со скоростью 100 км/ч отбрасывает назад вниз головой. Ролик настолько понравился пользователям TikTok, что он сразу же попал в тренды.

26 марта певица представила полную версию видео. Клип на трек «Мои Правила» стал новым творческим поворотом в карьере певицы. 25 часов беспрерывных съемок, более 100 человек массовки, 150 эксклюзивных костюмов, настоящие бои с холодным оружием и виртуальная реальность с роборукой. ULIANA ROYCE демонстрирует мощную боевую хореографию, стайлинг и спецэффекты.

В клипе заложена идея всепоглощающей силы воли и нереальных стремлений. В каждой девочке живет воин, у каждой свое оружие, но жизнь – не борьба на выживание, а игра по твоим правилам. Только установив их, ты можешь победить и достичь своих целей.

По сюжету клипа, Ульяна выигрывает бой, установив свои правила на ринге. Бой происходит в голове певицы и управляет она своим альтер-эго в битве из секретной лаборатории с помощью виртуальных гаджетов из будущего.

Стоит отметить, что все трюки Ульяна исполнила самостоятельно. Перед съемкой певица изнуряла себя тренировками, оттачивая приемы боевого искусства. Артистка целый год занимается азиатским единоборством с катаной – холодным боевым оружием с весом около килограмма.

Режиссерами видео выступили Максим Шелковников и Денис Маноха, снявшие для певицы музыкальный экшн «Sayounara». Стилист – Евгения Скварская – представила новые образы вместе с певицей в стиле кибер-панк.

Над beauty-образом работали визажист Даша Тайвас и hair-стилист Ирис Онуфриенко. Для одного из образов был задействован сенсорный макияж глаз – его специально доставили из Японии.

Вместе с клипом ULIANA ROYCE презентовала ЕР. Песня «Мои правила» стала заглавным треком мини-альбома, над которым певица работала вместе с Pivovarov prod. В релиз вошли 4 трека: «Jump», «My Love», «Мои Правила» и ремикс на этот трек.

Напомним,