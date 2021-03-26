Девочка-робот набрала 8 млн просмотров в TikTok и выпустила видеоклип - видео
Певица ULIANA ROYCE стала первым украинским рекордсменом TikTok еще до выхода клипа «Мои правила».
На видео роборука поднимает Ульяну на высоту 5 метров и со скоростью 100 км/ч отбрасывает назад вниз головой. Ролик настолько понравился пользователям TikTok, что он сразу же попал в тренды.
26 марта певица представила полную версию видео. Клип на трек «Мои Правила» стал новым творческим поворотом в карьере певицы. 25 часов беспрерывных съемок, более 100 человек массовки, 150 эксклюзивных костюмов, настоящие бои с холодным оружием и виртуальная реальность с роборукой. ULIANA ROYCE демонстрирует мощную боевую хореографию, стайлинг и спецэффекты.
В клипе заложена идея всепоглощающей силы воли и нереальных стремлений. В каждой девочке живет воин, у каждой свое оружие, но жизнь – не борьба на выживание, а игра по твоим правилам. Только установив их, ты можешь победить и достичь своих целей.
По сюжету клипа, Ульяна выигрывает бой, установив свои правила на ринге. Бой происходит в голове певицы и управляет она своим альтер-эго в битве из секретной лаборатории с помощью виртуальных гаджетов из будущего.
Стоит отметить, что все трюки Ульяна исполнила самостоятельно. Перед съемкой певица изнуряла себя тренировками, оттачивая приемы боевого искусства. Артистка целый год занимается азиатским единоборством с катаной – холодным боевым оружием с весом около килограмма.
Над beauty-образом работали визажист Даша Тайвас и hair-стилист Ирис Онуфриенко. Для одного из образов был задействован сенсорный макияж глаз – его специально доставили из Японии.
Вместе с клипом ULIANA ROYCE презентовала ЕР. Песня «Мои правила» стала заглавным треком мини-альбома, над которым певица работала вместе с Pivovarov prod. В релиз вошли 4 трека: «Jump», «My Love», «Мои Правила» и ремикс на этот трек.
Напомним,