MÉLOVIN наживо виконає найулюбленіші хіти

15 лютого відбудеться довгоочікуваний сольний концерт MÉLOVIN у Києві, який відбудеться в концертному залі ATLAS.

MÉLOVIN — відомий співак, продюсер, автор і композитор, пісні якого миттєво стають хітами. Популярність MÉLOVIN здобув завдяки перемозі у вокальному талант-шоу «Х-Фактор 6». У 2018 з піснею “Under the Ladder” співак представляв Україну на “Євробаченні», його виступ був занесений у ТОП кращих перформансів міжнародного конкурсу. У 2021 році MÉLOVIN став переможцем шоу “Маска”. А в цього році знову бореться за право представляти Україну в Євробаченні 2024.

На концерті найвідоміший “Dreamer” країни виконає ваші улюблені хіти, подарує купу емоцій та насолоди. Ця музична подія вразить вас звучанням і яскравістю, запалить вогник натхнення і подарує сили для мрій і їхньої реалізації.

На вас чекає виконання наживо улюблених хітів: “Ти”, Вітрила”, “Dreamer”, “Один не один”, “З тобою, зі мною, і годі”, “Мені не дзвони” тощо.

Концерти MÉLOVIN — це завжди неймовірна енергія, щира бесіда і емоції, які залишаються на все життя. Таку подію не можна пропустити!

Квитки на концерт купити онлайн.