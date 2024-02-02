MÉLOVIN наживо виконає найулюбленіші хіти

2 лютого 2024 19:08 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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MÉLOVIN наживо виконає найулюбленіші хіти
MÉLOVIN наживо виконає найулюбленіші хіти
Пресслужба

15 лютого відбудеться довгоочікуваний сольний концерт MÉLOVIN у Києві, який відбудеться в концертному залі ATLAS.

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MÉLOVIN — відомий співак, продюсер, автор і композитор, пісні якого миттєво стають хітами. Популярність MÉLOVIN здобув завдяки перемозі у вокальному талант-шоу «Х-Фактор 6». У 2018 з піснею “Under the Ladder” співак представляв Україну на “Євробаченні», його виступ був занесений у ТОП кращих перформансів міжнародного конкурсу. У 2021 році MÉLOVIN став переможцем шоу “Маска”. А в цього році знову бореться за право представляти Україну в Євробаченні 2024. 

На концерті найвідоміший “Dreamer” країни виконає ваші улюблені хіти, подарує купу емоцій та насолоди. Ця музична подія вразить вас звучанням і яскравістю, запалить вогник натхнення і подарує сили для мрій і їхньої реалізації. 

На вас чекає виконання наживо улюблених хітів: “Ти”, Вітрила”, “Dreamer”, “Один не один”, “З тобою, зі мною, і годі”, “Мені не дзвони” тощо. 

Концерти MÉLOVIN — це завжди неймовірна енергія, щира бесіда і емоції, які залишаються на все життя. Таку подію не можна пропустити!

Квитки на концерт купити онлайн.

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