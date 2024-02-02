MÉLOVIN наживо виконає найулюбленіші хіти
15 лютого відбудеться довгоочікуваний сольний концерт MÉLOVIN у Києві, який відбудеться в концертному залі ATLAS.
На концерті найвідоміший “Dreamer” країни виконає ваші улюблені хіти, подарує купу емоцій та насолоди. Ця музична подія вразить вас звучанням і яскравістю, запалить вогник натхнення і подарує сили для мрій і їхньої реалізації.
На вас чекає виконання наживо улюблених хітів: “Ти”, Вітрила”, “Dreamer”, “Один не один”, “З тобою, зі мною, і годі”, “Мені не дзвони” тощо.
Концерти MÉLOVIN — це завжди неймовірна енергія, щира бесіда і емоції, які залишаються на все життя. Таку подію не можна пропустити!
Квитки на концерт купити онлайн.