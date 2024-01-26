MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»

26 січня 2024 15:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»
Співак MÉLOVIN
instagram.com/melovin_official

Відомий співак, переможець шоу «Х-фактор» і «Маска» MÉLOVIN цього року знову готується представляти Україну на «Євробаченні».

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Артист MÉLOVIN з піснею «Dreamer» вже завойовує серця світових меломанів. Цього разу найбільш відвідуваний у світі незалежний веб-сайт, присвячений пісенному конкурсу, зробив свої ставки, згідно яким саме MÉLOVIN опинився на першому місці серед 11 фіналістів національного відбору.

Фан-сайт Wiwibloggs присвячений пісенному конкурсу «Євробачення» і однойменний YouTube-канал були створені 2009 року англійським журналістом Вільямом Лі Адамсом. Сьогодні команда створює чимало цікавого контенту, повʼязаного з міжнародним пісенним конкурсом. Не оминули увагою і український національний відбір на «Євробачення-2024».

Днями Вільям Лі Адамс і його колеги Сімон, Фреді та Сінан виклали у YouTube огляд, в якому розповіли про своїх фаворитів від України, серед яких опинилися Jerry Heil & alyona alyona і MÉLOVIN:

Знову якісне, професійне виробництво, знову на 100%! 10 з 10 за всіма напрямками демонструє Україна. Я думаю це буде між Jerry Heil & alyona alyona і MÉLOVIN. Буквально як битва титанів. Мені подобаються пісні MÉLOVIN, і «Dreamer» дуже зацікавила своєю оригінальністю. Пісня Jerry Heil & alyona alyona дуже українська. Я не знаю, яка з них потрапить на «Євробачення», але ці дві пісні найкращі, – коментує Сінан.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

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Крім того, на фан-сайті Wiwiblogg журналісти зробили спеціальне голосування для глядачів усієї Європи, згідно якому шанувальники «Євробачення» бачать на сцені Мальме від України саме співака MÉLOVIN із піснею «Dreamer».

Сам MÉLOVIN продовжує готуватися представляти Україну на великій сцені і зауважує – для себе він не виділяє жодного конкурента, адже цей конкурс для нього про інше.

Я раджу вам голосувати не за артистів, а за пісню, голосуйте за меседж – про що ця пісня розповість з європейської сцени. «Dreamer» має чимало сенсів. Насамперед я хочу донести інформацію про тих, хто починав створення української музики. Ця пісня – присвята Володимиру Івасюку. Саме у нього я просив натхнення на її написання. Я написав пісню про наше музичне ДНК, і мені це подобається. А англійською співаю лише для того, щоб нас зрозуміло якомога більше людей, – коментує MÉLOVIN.

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