MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»
Відомий співак, переможець шоу «Х-фактор» і «Маска» MÉLOVIN цього року знову готується представляти Україну на «Євробаченні».
Фан-сайт Wiwibloggs присвячений пісенному конкурсу «Євробачення» і однойменний YouTube-канал були створені 2009 року англійським журналістом Вільямом Лі Адамсом. Сьогодні команда створює чимало цікавого контенту, повʼязаного з міжнародним пісенним конкурсом. Не оминули увагою і український національний відбір на «Євробачення-2024».
Днями Вільям Лі Адамс і його колеги Сімон, Фреді та Сінан виклали у YouTube огляд, в якому розповіли про своїх фаворитів від України, серед яких опинилися Jerry Heil & alyona alyona і MÉLOVIN:
Знову якісне, професійне виробництво, знову на 100%! 10 з 10 за всіма напрямками демонструє Україна. Я думаю це буде між Jerry Heil & alyona alyona і MÉLOVIN. Буквально як битва титанів. Мені подобаються пісні MÉLOVIN, і «Dreamer» дуже зацікавила своєю оригінальністю. Пісня Jerry Heil & alyona alyona дуже українська. Я не знаю, яка з них потрапить на «Євробачення», але ці дві пісні найкращі, – коментує Сінан.
Сам MÉLOVIN продовжує готуватися представляти Україну на великій сцені і зауважує – для себе він не виділяє жодного конкурента, адже цей конкурс для нього про інше.
Я раджу вам голосувати не за артистів, а за пісню, голосуйте за меседж – про що ця пісня розповість з європейської сцени. «Dreamer» має чимало сенсів. Насамперед я хочу донести інформацію про тих, хто починав створення української музики. Ця пісня – присвята Володимиру Івасюку. Саме у нього я просив натхнення на її написання. Я написав пісню про наше музичне ДНК, і мені це подобається. А англійською співаю лише для того, щоб нас зрозуміло якомога більше людей, – коментує MÉLOVIN.