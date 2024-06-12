В Україні з'явилася дитяча книга про дихання «Фух і Дмуха», що вчить дбати про власний емоційний стан

Реклама 12 червня 2024 11:11 Редакция
В Україні з'явилася дитяча книга про дихання «Фух і Дмуха», що вчить дбати про власний емоційний стан
В Україні з'явилася дитяча книга про дихання «Фух і Дмуха»
Пресслужба

Книжка допомагає дітям від 6 років та їхнім батькам опановувати дієві дихальні вправи, які відіграють важливу роль у формуванні фізичного та ментального здоров'я.

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Історія про “Фух і Дмуха” написана спільно з дитячою психологинею Наталією Пашко за ініціативи бренду Kite. Ілюстрації до книги розробив митець і графічний дизайнер Олесь Дерега. Книга вийшла у молодому українському видавництві Onde Publishing.  

За даними ВООЗ, близько 50% усіх ментальних порушень проявляються до того, як людині виповнюється 14 років. При цьому, більшість з них не підлягають ані своєчасному діагностуванню, ані лікуванню. Здебільшого це відбувається через стигматизацію теми — часто проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, досі залишаються у суспільстві невидимими. Відповідно, це заважає обговорювати актуальні емоційні потреби дітей та піклуватися про їхній психологічний стан належним чином.

Для підтримки теми здорового та гармонійного розвитку дітей було ініційоване створення книги “Фух і Дмуха”. Це історія про двох мешканців повітря, які вирушають у подорож, сповнену пригод. Головні герої опиняються глибоко під водою та високо у горах, дізнаються щось нове про дихання, знаходять несподіваних друзів та допомагають їм. І, зрештою, намагаються повернути легкість собі — адже без неї ніяк не зможуть потрапити додому.

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У книзі зібрано чимало цікавих фактів про навколишній світ. Та головне — наведено дієві дихальні вправи. Саме вони покликані допомогти школярам заспокоїтися, зосередитися, опанувати власні негативні емоції чи тривожні стани та навіть підвищити рівень власної енергії. Описані дихальні практики мають стати у пригоді під час навчання, непорозумінь і конфліктів, при подоланні особистісних викликів та у багатьох інших життєвих ситуаціях.

Автори переконані, що фізичне та ментальне здоров'я тісно пов'язані та формуються з самого дитинства. А отже, потребують рівноцінної уваги та турботи. У цьому аспекті дихання стає універсальним інструментом — воно позитивно впливає як на фізичне самопочуття, так і на емоційний добробут дітей.

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