Финалист Х-Фактора стал вокалистом популярной группы: слушайте на TV.UA мощный рок-хит

20 января 2020 21:30 Александр Кива
Финалист Х-Фактора стал вокалистом популярной группы: слушайте на TV.UA мощный рок-хит
CLOUDLESS представили песню для Нацотбора на Евровидение: мощный рок-хит с новым вокалистом
пресс-служба

«Мы переродились и готовы заявить о себе. Громко и ярко», - говорит один из основателей группы CLOUDLESS Антон Панфилов.

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Его вера в проект, энергия и завидный энтузиазм движут CLOUDLESS к новым вершинам. Меньше года назад группа выпустила отличный, концептуальный альбом «Маяк» - стильный, хитовый поп-рок об экзистенциальном поиске и преодолении. Релиз имел все шансы стать одной из самых заметных записей 2019 года, но случилось непредвиденное: сразу же после выхода альбома группу покинул вокалист и автор песен Евгений Тютюнник. Песни из альбома «Маяк» были его личной историей. Сложно было представить, как их пел бы кто-то другой. 

В тот момент все отчетливо понимали: группе нужен полный перезапуск. Но где найти в себе силы на новый этап, когда все вложил в только что вышедший альбом? 

К всеобщему удивлению CLOUDLESS не сдались! Нашли нового вокалиста. Им стал финалист Х-Фактора молодой и талантливый Юра Каналош. И нового гитариста Михаила Шатохина. Полностью изменили звучание. Добавили больше энергии, мощи и напора. CLOUDLESS версии 2.0 – это верные преемники Muse. Патетика, цепкие хуки и дорогой лоск футуристичной электроники между убойных гитарных рифов. Новый сингл «Drown Me Down» - настоящий бэнгер! «Песня чемпионов» из ряда тех, что поднимают дух в тот момент, когда нужно вставать и продолжать борьбу. Собственно, сами парни так ее и трактуют:

«Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотри на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас утопить, но мы все еще тут – с новыми лицами и с новыми силами!», - поясняет Антон. 

Новый вокалист группы отмечает, что для него «Drown Me Down» - это еще и песня о борьбе с собственными страхами и сомнениями: «Это все иллюзии, которые не позволяют нам подняться. Мы так привязаны к материальным ценностям, что порой забываем о душе и о том, что действительно важно. Но мы ведь сами пишем свою историю. Потому никто не должен указывать нам – как жить и что делать. Главное, о чем мы должны помнить, даже в самой сложной ситуации необходимо продолжать верить и любить, потому что вера и любовь – это самое мощное оружие, что было подарено человечеству».

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С композицией «Drown Me Down» группа примет участие в Нацотборе на Евровидение 2020. Стоит напомнить, что первую известность CLOUDLESS принесла песня «VDCHVT» и «Між Світами», которые стали саундтреками популярного молодежного сериала «Школа». Потому сомневаться не стоит: на Евровидении у группы будет мощная поддержка не только от поклонников альтернативного рока, но и среди юной аудитории – фанатов сериала.

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