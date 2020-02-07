Alyosha & Vlad Darwin представили клип на песню «Торнадо»: Любовь в пустыне

7 февраля 2020 19:40 Юлия Крутиева
Alyosha & Vlad Darwin представили клип на песню «Торнадо»: Любовь в пустыне
Alyosha & Vlad Darwin
Master Management

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin, который готовит невероятный концерт «Золота середина» ко Дню всех влюбленных, представляет новый страстный клип на песню «Торнадо». Видео было снято в пустыне ОАЭ.

В клипе Alyosha & Vlad Darwin – это символ Женского и Мужского начал. Влюбленные движутся в безграничной пустыне друг другу навстречу, ориентируясь исключительно на свои ощущения. Alyosha & Vlad Darwin освобождаются от всего лишнего, снимают с себя верхнюю одежду — все, что мешает быть в гармонии с этим пространством. Во время приближения вокруг главных героев прямо из земли рождается новая жизнь – честная энергия любви, созданная самой природой!

Съемки проходили и на земле, и с воздуха. Мы хотели передать масштаб чувств, которые живут в сердцах влюбленных, поэтому выбрали именно пустыню – огромное открытое пространство. «Торнадо» – пылкие чувства, интересные образы, захватывающие виды. Alyosha из нежной и хрупкой музы клипа «Пірнай» превратится в шаманку. Она колдует, и вы в этом убедитесь. Мне действительно нравится перевоплощение Alyosha в этом видео.

Vlad Darwin / Master Management
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В клипе присутствуют влюбленные пары, которые передают всю страсть безумных эмоций любви. В водовороте чувств и в объятьях пустыни, девушки и парни страстно обнимаются, целуются, срывают одежду – настоящее торнадо чувств в жаркой пустыне!

В момент, когда Alyosha & Vlad Darwin оказываются в нескольких шагах друг от друга, все люди вокруг них, превращаются в белое сияние и исчезают. А в ладонях героев появляется Сириус – звезда, которая указывает путь к общему будущему.

С наступлением ночи, мы теряем ориентир куда двигаться дальше. Люди в пустыне растворяются для того, чтобы в ночи указать главным героям видео «Торнадо» путь друг к другу. Когда они рассыпаются, они освещают путь для Vlad Darwin, путь для Alyosha, которых он, в итоге, приводит друг к другу,
– комментирует режиссер работы Инна Грабар, которая ранее уже работала с дуэтом и создала чувственный клип «Пірнай».

Alyosha / Master Management
Бесконечные виды, жаркая солнечная пустыня и страстные чувства Alyosha & Vlad Darwin, стильные образы героев — все это про новый клип  «Торнадо»!

Когда влюбляешься, в душе возникают ветры сомнений и надежд, – рассказывает Alyosha. – Лишь потом наступит покой и родится новое солнце. А создание этой Вселенной начинается с настоящего торнадо. До того как утихнуть, оно или даст родиться новому, или разрушит существующее. Так что пусть все ваши торнадо проходят за окном, когда вы в тепле и безопасности, а между вами лишь любовь.

Уже 16 февраля в столичном Октябрьском дворце, дуэт Alyosha & Vlad Darwin исполнят свои новые и уже известные песни вживую! Это будет большой общий концерт ко Дню всех влюбленных! Так что вы сможете своими глазами увидеть и услышать невероятный романтичный концерт «Золота середина»!

Напомним,

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