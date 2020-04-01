Андрей Бойко - Не просто так. Откровенная правда, о которой долго молчал артист

1 апреля 2020 10:20 Александр Кива
Андрей Бойко - Не просто так. Откровенная правда, о которой долго молчал артист
Певец Андрей Бойко
пресс-служба

Андрей Бойко представляет премьеру трека «Не просто так», который написал ещё прошлой весной и держал его в тайне.

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Сейчас артист его усовершенствовал, доработал и добавил жизненные воспоминания.

Мне очень хотелось представить эту песню в нужное время, в подходящий момент. Я многое пережил в жизни и мне необходимо было все переосмыслить и убедиться, что этот трек имеет право на жизнь.

По словам артиста, на написание песни «Не просто так» его вдохновил Трэвис Скотт своим звучанием и обработкой. Если вслушаться в каждое слово, то можно явно понять, что трек - отголоски реальной жизни Андрея, где он поёт о расставании, о девушке, о своём отце, которого совсем недавно потерял, и который им всегда гордился. 

Музыкальная новинка «Не просто так» уже доступна в ITunes.

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