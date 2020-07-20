Группа DILEMMA записала вирусный саундтрек этого лета Топим по встречной
20 июля 2020 12:37
Группа DILEMMA записала вирусный саундтрек этого лета Топим по встречной
пресс-служба
«Топим по встречной» участники DILEMMA посвятили летним приключениям и поездкам к морю:
Крутое настроение от предстоящего отдыха и движа на пляже, можно себе устроить уже в дороге, - говорят участники группы. - Трек уносит в морской бриз после первых секунд прослушивания! Собирайте друзей и берите от лета максимум!
Призываю всех поклонников и меломанов слушать песни любимых артистов на цифровых площадках. С приходом в Украину сервиса Spotify, есть возможность подключить не только премиум-аккаунт, но и получить бесплатный доступ к большому каталогу музыки. Все треки в оригинальном качестве, так что давайте не будем поддерживать пиратские ресурсы! - призывает продюсер Kontramarka Label Александр Порядченко.