Группа Фиолет презентовала социальный клип на первый сингл из будущего альбома
Группа Фиолет сняла социальное видео на первый сингл из будущего альбома - Слово даю.
За то время, пока я в теме по розыску детей, по розыску тех, кто убежал из дома, я могу назвать несколько причин, которые толкают ребенка на это. Однако, как минимум одна из них – это непонимание родителей, – рассказывает основатель проекта "Служба розшуку дітей" Руслан Горовой. – Непонимание того, что происходит, почему происходит и как происходит дома. Дети по своей натуре максималисты. Они хотят все быстро и сейчас. Иногда не понимают, что взрослые временно или в силу каких-то причин чего-то не могут им дать и поэтому уходят из дома. Кто-то бежит на море, кто-то хочет с друзьями погулять больше, кто-то не считает, что школа - это то, что он должен держать в сфере своего внимания. Главное, когда находишь ребенка, сбежавшего из дома, донести ему, что несмотря на все, родители его любят. Конечно, есть варианты когда ситуации действительно патовые, когда есть насилие над детьми – или нравственное, или физическое, тогда нужно вмешиваться государственным службам и реагировать на это. А так, я вообще уверен, что в любом случае ребенку лучше дома, чем на улице с друзьями или в путешествиях неизвестно где. Потому что улица очень быстро делает из ребенка инвалида или духовного, или физического.
В новом клипе мы хотим затронуть тему детей, не имеющих возможности найти приют в родных стенах и вынужденных искать его вне их, – говорит Сергей Мартынюк. – Кто-то выкарабкивается из-под гнета насилия, реализуя свои творческие потенциалы или карьерные истории, а многие так и остаются на всю оставшуюся жизнь человеком с обиженным ребенком внутри себя. За цифрами статистики стоят реальные, живые люди со своими историями и травмами. Пожалуй, каждый из нас имеет подобный опыт или по крайней мере был свидетелем жестокого поведения... Хочу помочь другим. Поэтому и решил поделиться своей историей.
Режиссер-оператор: Валерий и Анна Стратюк. Идея: Сергей Мартынюк. Главный герой: Богдан Носенко. Подростки: Павлина Кучерова, Дмитрий Пономаренко, Александр Марченко - киношкола "Не по-детски", Бык Любомир, Сергей Андреев, Богдан Шпак, Тимофей Шпак. Гример: Анна Ландин.
В планах группы - выступления на концертах и фестивалях, ближайшие из которых - в Одессе, 30 Июля и на Бандерштате, 8 августа. Также, идет работа над акустическим туром по Украине. А у Сергея Мартынюка 1 сентября выходит новая книга.