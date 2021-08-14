Indie Rock (Vogue) by LOBODA

Вперше за 5 років LOBODA презентує реліз українською мовою — трек під назвою «Indie Rock (Vogue)» в незвичному для себе стилі.

Як коментує артистка – нова робота, це більше арт-проєкт, якого вона довго чекала та шукала. Адже LOBODA вже декілька років хотіла випустити трек українською мовою, та відповідного матеріалу все не з’являвся.

Я подумала, що прийшов час для цієї пісні, та унікальної, незвичайної для мене відео роботи. Гарний трек, написаний українським автором. Цей реліз дуже особливий, - коментує LOBODA.

Сюжет відео переносить нас в футуристичну фотостудію, де роль фотографа зіграла відома українська модель Таня Рубан. Сама ж співачка постає в образі недосвідченої моделі, котра в процесі зйомок розкривається, і знаходить нову себе. Цікаво те, що всі перевтілення героїні відбуваються мовою концептуальної хореографії.

Я понад тиждень відпрацьовувала танець для зйомок. Це був для мене зовсім новий стиль авторської хореографії, заснованої на елементах реверса», - коментує співачка підготовку.

Кліп вийшов чуттєвим, захопливим та більш нагадує сюжет з кінострічки, котрий заворожує своєю сексуальністю.