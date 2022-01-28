Группа KALUSH вместе с «Сальто Назад» и Skofka дали вторую жизнь треку «Сонячна» - видео

28 января 2022 17:43 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Группа KALUSH вместе с «Сальто Назад» и Skofka дали вторую жизнь треку «Сонячна» - видео
Группа KALUSH вместе с «Сальто Назад» и Skofka дали вторую жизнь треку «Сонячна» - видео
пресс-служба

KALUSH, «Сальто Назад» и Skofka представляют поклонникам совместную работу – лирическую композицию «Сонячна».

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Это ремейк, сохранивший общий смысл и посыл одноименной песне, увидевшей свет в 2015 году. В совместной работе артистов углубляется определенный микс регги и хип-хопа, а рэп — изюминка, которая придает динамику и делает многогранным трек.

 — Рад, что такая особенная для Ванька (Иван Клименко — участник и автор песен группы «Сальто Назад», — ред.) песня, которую он посвятил своей жене, получила новое дыхание, новую жизнь уже с новыми артистами. Счастлив быть частью легендарной песни с новыми артистами украинской сцены, - комментирует новую работу Александр Слободяник, фронтмен группы «Сальто Назад».

В свою очередь, Олег Псюк, (aka Псючий Сын) солист группы KALUSH, признается, что это тот трек, в котором каждый рассказал о своей «солнечной».

Артисты так вдохновились совместной работой, что решили снять специально видео на трек, которое можно просмотреть на YouTube.

«Сонячна» – это трек, который я слушал еще тогда, когда не был знаком, ни с Alyona Alyona, ни с KALUSH. Тогда я еще не знал, что напишу такие треки как: «Домому», «Давай на чистоту», «Береза стара», «Геть за забор». Но уже тогда я кайфовал от «Сонячної» как только мог, поскольку стиль близок к регги. И вот прошли времена, мне до сих пор не верится, что к этому треку теперь и я имею отношение. В него я вложил и что-то своё, а писалось довольно легко, ведь у меня тоже есть своя любимая «солнечная» дома! - добавляет Владимир Самолюк (aka Skofka).

Трек уже доступен на всех стриминговых и онлайн-платформах.

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