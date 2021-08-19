Зовсім не боляче: Соліст гурту Фіолет – відверто про закінчення стосунків

Написана в один із найважчих життєвих періодів за мої тридцять три з половиною, коли потрібно було визначатися, що робити далі і чи робити щось взагалі.

Рядки та мелодія з’явилися на кухні квартири мого друга, де я на той момент тимчасово жив. Я не до кінця розумів, чи готовий ділитися цим зі світом чи ні, і чи взагалі в майбутньому зможу виставляти на загал окремі подробиці особистого життя, як робив це до того.

Важко сказати, просив я цією піснею вибачення, виправдовувався чи просто намагався остаточно поставити крапку і рухатися далі, проте, це та історія, при написанні якої найменше думалося про формати, цільову аудиторію, хітовий потенціал та промо-меседжі, - розповідає Сергій Мартинюк.