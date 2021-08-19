Зовсім не боляче: Соліст гурту Фіолет – відверто про закінчення стосунків

19 августа 2021 10:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Зовсім не боляче: Соліст гурту Фіолет – відверто про закінчення стосунків
Зовсім не боляче: Соліст гурту Фіолет – відверто про закінчення стосунків
пресс-служба

«Важко сказати, просив я цією піснею вибачення, виправдовувався чи просто намагався остаточно поставити крапку і рухатися далі…» – лідер гурту Фіолет прокоментував розлучення.

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Гурт Фіолет презентує нову відеороботу «Зовсім не боляче». Трек вважається одним з найінтимніших та найвідвертіших в дискографії бенду, і присвячений завершенню стосунків лідера гурту, Сергія Мартинюка. Після того як пісня отримала багато схвальних відгуків та гарячий фідбек від фанів, колектив вирішив зафільмувати цю історію.

«Зовсім не боляче» стала своєрідною епітафією моєму шлюбу та історії стосунків, яка тривала сім років. 

Написана в один із найважчих життєвих періодів за мої тридцять три з половиною, коли потрібно було визначатися, що робити далі і чи робити щось взагалі.

Рядки та мелодія з’явилися на кухні квартири мого друга, де я на той момент тимчасово жив. Я не до кінця розумів, чи готовий ділитися цим зі світом чи ні, і чи взагалі в майбутньому зможу виставляти на загал окремі подробиці особистого життя, як робив це до того. 

Важко сказати, просив я цією піснею вибачення, виправдовувався чи просто намагався остаточно поставити крапку і рухатися далі, проте, це та історія, при написанні якої найменше думалося про формати, цільову аудиторію, хітовий потенціал та промо-меседжі, - розповідає Сергій Мартинюк.

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