Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем

Не успела публика прийти в себя после новости о разводе Джейсона Момоа и Лизы Боне, как о разрыве отношений с любимым заявила Памела Андерсон.

Начало года преподносит нам не очень приятные новости, которые касаются личной жизни знаменитостей. Стало известно, что через год после свадьбы развестись со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом решила Памела Андерсон

Слухи о проблемах в личной жизни Андерсон начали ходить еще в конце прошлого года. Но сама актриса не желала комментировать подобные догадки со стороны СМИ.

Деталями развода Памелы и Дэна с журналистами издания «Rolling Stone» поделились их близкие знакомые. Оказалось, что причиной расставания звезд стала панднемия коронавируса.

Актриса Памела Андерсон / Fotobank / GettyImages

Супругам удалось без проблем пережить первый локдаун во время карантина, но вот спустя некоторое время совместный быт нанес урон их отношениям.

Дэн оказался недостойным Памелы - он был недобрым и не поддерживал ее. После того, как вы проведете два года, проживая каждую секунду с кем-то, вам точно придется узнать их с лучшей или худшей стороны. На данный момент их не связывают даже дружеские отношения, потому что Памела решила, что у них нет ничего общего, он не относился к ней так, как, по ее мнению, она хотела бы, - заявляют инсайдеры.

Напомним,