Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем
Не успела публика прийти в себя после новости о разводе Джейсона Момоа и Лизы Боне, как о разрыве отношений с любимым заявила Памела Андерсон.
Слухи о проблемах в личной жизни Андерсон начали ходить еще в конце прошлого года. Но сама актриса не желала комментировать подобные догадки со стороны СМИ.
Деталями развода Памелы и Дэна с журналистами издания «Rolling Stone» поделились их близкие знакомые. Оказалось, что причиной расставания звезд стала панднемия коронавируса.
Дэн оказался недостойным Памелы - он был недобрым и не поддерживал ее. После того, как вы проведете два года, проживая каждую секунду с кем-то, вам точно придется узнать их с лучшей или худшей стороны. На данный момент их не связывают даже дружеские отношения, потому что Памела решила, что у них нет ничего общего, он не относился к ней так, как, по ее мнению, она хотела бы, - заявляют инсайдеры.
Напомним,