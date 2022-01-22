Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем

22 января 2022 01:20 Туренко Андрей
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем
Актриса Памела Андерсон
Fotobank / GettyImages

Не успела публика прийти в себя после новости о разводе Джейсона Момоа и Лизы Боне, как о разрыве отношений с любимым заявила Памела Андерсон.

Читайте такжеКонстантин Войтенко рассказал, как научиться уверенно держаться перед аудиторией
Начало года преподносит нам не очень приятные новости, которые касаются личной жизни знаменитостей. Стало известно, что через год после свадьбы развестись со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом решила Памела Андерсон.

Слухи о проблемах в личной жизни Андерсон начали ходить еще в конце прошлого года. Но сама актриса не желала комментировать подобные догадки со стороны СМИ.

Деталями развода Памелы и Дэна с журналистами издания «Rolling Stone» поделились их близкие знакомые. Оказалось, что причиной расставания звезд стала панднемия коронавируса.

Актриса Памела Андерсон / Fotobank / GettyImages

Читайте такжеМуж Екатерины Кухар рассказал, как влюбился в балерину
Супругам удалось без проблем пережить первый локдаун во время карантина, но вот спустя некоторое время совместный быт нанес урон их отношениям.

Дэн оказался недостойным Памелы - он был недобрым и не поддерживал ее. После того, как вы проведете два года, проживая каждую секунду с кем-то, вам точно придется узнать их с лучшей или худшей стороны. На данный момент их не связывают даже дружеские отношения, потому что Памела решила, что у них нет ничего общего, он не относился к ней так, как, по ее мнению, она хотела бы, - заявляют инсайдеры.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Памела Андерсон разводы звезд развод социальные сети новости Дэн Хейхерст

Материалы по теме

Адель со слезами на глазах обратилась к поклонникам
Новости

Адель со слезами на глазах обратилась к поклонникам
Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями
Новости

Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями
Чужой: ТОП-5 фактов о фильме
Анонсы на ТВ

Чужой: ТОП-5 фактов о фильмеЭксклюзив
Лунный гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK