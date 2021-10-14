Певица BATURA оказалась родственицей графини Уваровой - видео
Автор-исполнитель BATURA в День защитника Украины, 14 октября, сделала подарок всем патриотам нашей страны и презентовала новый трек «Мiсяць».
Удивил и необычный образ певицы, розработанный креативным киевским дизайнером Аленой Олейник. Шлем из белых нитей символизирует готовность к защите и светлые помыслы.
Одно из самых прекрасных чувств на земле – Любовь. И когда она живет в твоем сердце, об этом хочется прокричать на весь мир, а особенно – своей второй половинке. Существует множество способов признаний в любви, и один из них - эта песня!