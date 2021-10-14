Певица BATURA оказалась родственицей графини Уваровой - видео Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Певица BATURA пресс-служба

Автор-исполнитель BATURA в День защитника Украины, 14 октября, сделала подарок всем патриотам нашей страны и презентовала новый трек «Мiсяць».