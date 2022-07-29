Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни

Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах і біль війни «Memories».

У поп-денс треці співачка поєднала життєстверджувальні танцювальні ритми та сучасний саунд разом із мелодійною українською лірикою, що є фірмовим стилем KAVA. «Memories» – це пісня-пам'ять про біль та жах війни. Артистка згадує неприємні наслідки, які принесла із собою війна в життя кожного українця. Важливі рядки, які наче молитву-мантру, співачка повторює «And I wanna save, And I wanna live» і тим самим перетворює пісню на життєстверджувальний трек, сповнений надії на світле майбутнє. KAVA поєднує у треці українську та англійську мови, ще раз наголошуючи, що шлях України – це шлях європейської країни.

У трек «Memories» я вклала віру в нашу перемогу та любов до України. Мені, як і більшості жінок, в цілях безпеки довелося виїхати з України до Європи. В тузі за близькими та рідною країною я написала пісню «Memories».

Як для всіх українців, мені важливо репрезентувати в Європі себе як українку, тому жовто-блакитна стрічка, що з’являється в кліпі, – це не просто реквізит для відео, це мій талісман, який я привезла в своїй тривожній валізі з України та не знімаю вже довгий час», – ділиться співачка KAVA.

В атмосферному відео співачка блукає вулицями Європи разом із тривожною валізкою в руках та шукає безпечне місце та нову домівку, бо її дім відібрала війна. Образ співачки у кліпі став уособленням всіх дівчат та жінок, які вимушені були покинути рідні домівки та стати біженками. Наприкінці відео співачка символічно викидає свою валізу, сповнену болю, страху та смутку, тим самим починаючи нове та вільне життя.