Популярний кавер-гурт писав свій авторський трек під звуки вибухів
Український кавер-гурт, який зібрав мільйони переглядів на YouTube, випустив першу авторську пісню Ashes. Кліп зняв Дмитро Шмурак - режисер, який створив спільне відео Еда Ширана і гурту Антитіла.
Проте музикантам хотілось творчої реалізації, яка апріорі неможлива з чужою творчістю. З початком війни вони зрозуміли: зараз або ніколи! Гурт був перейменований у NOAPOLOGY і вони почали працювати над записом першої пісні Ashes.
Ця пісня була написана в один із перших тижнів війни. Це пісня про емоції людей, в житті яких відбувається їх персональний кінець світу,Алк закінчується все хеппі-ендом, – коментує вокалістка Дар’я Зарицька.
Запис треку проходив в досить складних умовах.
Студія де ми писали барабани, як виявилося, знаходилась на території військового об'єкту, тому спочатку барабанщика туди не хотіли пускати під дулом автомата, а в результаті пустили на дуже короткий час. Він ледве встиг записати свої партії під акомпанемент постійних тривог та вибухів, – згадує гітарист та один із засновників проекту Сергій Сершень.
Особливості зйомок у час – це насамперед складність у пошуку локації, – згадують музиканти. – Ми перебрали безліч локацій – десь не можна взагалі через воєнний стан, десь можна лише вдень. Нічні зйомки – анріал. Ледве домовилися з кіностудією знімати вночі. Через війну необхідна була присутність поліції, купа дозволів. У мирний час було б значно простіше та дешевше. Але результатом ми задоволені!
Склад гурту NOAPOLOGY:
Дар’я Зарицька – вокал
Сергій Сершень – гітара
Олександр Штурмак – бас
Дмитро Кім – барабани.