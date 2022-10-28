Популярний кавер-гурт писав свій авторський трек під звуки вибухів

Український кавер-гурт, який зібрав мільйони переглядів на YouTube, випустив першу авторську пісню Ashes. Кліп зняв Дмитро Шмурак - режисер, який створив спільне відео Еда Ширана і гурту Антитіла.

Проект Sershen&Zarítskaya був заснований у 2014 році і досить швидко вистрелив серед фанатів рок-музики. Спрацювало поєднання яскравої зовнішності та незвичайного вокалу фронтвумен і оригінальна обробка світових культових хітів. Їх добре знали не тільки в Україні, а і за її межами, а кожен новин кавер набирав мільйони переглядів.

Проте музикантам хотілось творчої реалізації, яка апріорі неможлива з чужою творчістю. З початком війни вони зрозуміли: зараз або ніколи! Гурт був перейменований у NOAPOLOGY і вони почали працювати над записом першої пісні Ashes.

Ця пісня була написана в один із перших тижнів війни. Це пісня про емоції людей, в житті яких відбувається їх персональний кінець світу,Алк закінчується все хеппі-ендом, – коментує вокалістка Дар’я Зарицька.

Пресслужба

Запис треку проходив в досить складних умовах.

Студія де ми писали барабани, як виявилося, знаходилась на території військового об'єкту, тому спочатку барабанщика туди не хотіли пускати під дулом автомата, а в результаті пустили на дуже короткий час. Він ледве встиг записати свої партії під акомпанемент постійних тривог та вибухів, – згадує гітарист та один із засновників проекту Сергій Сершень.

Пресслужба

Кліп Ashes знімали на кіностудії Film.ua – у павільйоні, що будувався для зйомок фільму Захар Беркут. Режисер кліпу – відомий український режисер Дмитро Шмурак. Саме він екранізував легендарний фіт Еда Ширана та гурту Антитіла, також раніше працював Олею Поляковою, Артемом Пивоваровим та багатьма іншими популярними українськими артистами.

Особливості зйомок у час – це насамперед складність у пошуку локації, – згадують музиканти. – Ми перебрали безліч локацій – десь не можна взагалі через воєнний стан, десь можна лише вдень. Нічні зйомки – анріал. Ледве домовилися з кіностудією знімати вночі. Через війну необхідна була присутність поліції, купа дозволів. У мирний час було б значно простіше та дешевше. Але результатом ми задоволені!

Склад гурту NOAPOLOGY:

Дар’я Зарицька – вокал

Сергій Сершень – гітара

Олександр Штурмак – бас

Дмитро Кім – барабани.