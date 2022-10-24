Пара на мільйон: в реаліті зійшлися двоє чемпіонів «Ліги сміху»
24 октября 2022 12:10
Роман Міщеряков та Марк Куцевалов
Пресслужба Нового каналу
Ведучий реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Роман Міщеряков зізнався, чого він очікував від колеги по гумористичному проєкту «Ліга сміху».
«Пари на мільйон» не звикати до публічності. Стелла Шаповалова була фіналісткою «Холостяка», Катя Лисенко брала участь у «Супермоделі по-українськи», а Марк Куцевалов – чемпіон «Ліги сміху». Як і ведучий реаліті Нового каналу Роман Міщеряков.
Ми з Марком – чемпіони «Ліги сміху» у різних сезонах. Марк – приголомшливий комік та цікава людина. Я здивувався, коли дізнався, що він візьме участь у реаліті. Думав, просто прийде, повеселиться і красиво піде, – зізнався Роман. – Але Марк здивував. Відкрився з іншого боку як для глядача, так і для себе самого.
Актор і гуморист Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу
Читайте такожОлександр Сугак з «Полкану» – про перший день повномасштабної війни: «Над будинком низько пролетіла ракета»Марк не давав сумувати ані своїй партнерці по реаліті Насті Талпі, ані членам знімальної команди, ані ведучим.
Пам’ятаю, одного вечора, коли всі учасники зібралися, Марк став дуже тихо говорити. Ми його не чули з далекої відстані. Я попросив розмовляти трохи голосніше. Тут він дістає з-під пледа шнуровий мікрофон і починає голосно в нього промовляти, – пригадав ведучий. – Це Марк. Не знаю, де він його дістав. Але то був кінець знімального дня, і в мене сталася істерика від сміху.
Нагадаємо,