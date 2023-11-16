MOROZOVA проти «Хандри»: співачка презентувала неймовірний кліп

16 листопада 2023 23:51 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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MOROZOVA проти «Хандри»: співачка презентувала неймовірний кліп
MOROZOVA проти «Хандри»: співачка презентувала неймовірний кліп
Пресслужба

Наталія Морозова (MOROZOVA) відома своєю виразною поетичністю та талантом виражати почуття через музику. Її голос сповнений емоцій та справжньої глибини

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Сингл «Хандра» розкриває почуття, які властиві багатьом з нас, коли осінь огортає наше серце та душу прохолодним покривалом. MOROZOVA як завжди глибоко занурюється у почуття та емоції, розповідаючи історію, яка може бути відомою кожному.

«Хандра» приводить нас у світ осінньої меланхолії та внутрішньої сили.

«Ця пісня дуже актуальна для наших часів, коли люди шукають способи вираження своїх емоцій та надії в складні моменти. Я сподіваюсь, що пісня стане супроводом у вашому осінньому шляху та нагадає, що навіть під дощем і листям ми завжди можемо знайти силу», – говорить Наталія Морозова.

MOROZOVA у своєму кліпі передає драматургію осінньої хандри через внутрішні душевні переживання своєї героїні.

З міцним голосом та емоційною виразністю Наталія проводить слухача в душевну подорож, де осінь стає більш ніж просто порою року – це час для роздумів, переосмислення і, можливо, навіть найкращий час для прийняття своєї хандри.

Прихопіть із собою віскі, пригостіть себе закусками та дозвольте «Хандрі» бути вашим супутником у цю осінню ніч. Запрошуємо вас на неперевершену подорож у світ почуттів, де хандра – це не завада, а натхнення.

Всю дарковість та драму кліпу передає готичний образ із чорною сукнею, над дизайном якої працювала Наталія Дмитрієва, яка займається розробкою образів та нарядів для українських селебрітіз.

Режисером відео виступила Марія Деревинська, а зйомки тривали два дні – від центру столиці до її спальних районів та передмістя.

Автором треку виступив Дмитро Цепердюк, музикант гурту «Dazzle Dreams». 

«Ми з Дмитром давні друзі. Це не перша наша співпраця. Якщо згадувати початок моєї музичної кар’єри, то особливе місце в ній займає наша спільна робота «Shake», що побачила світ 2009 року. 

А потім разом ми випустили альбом «Run», де Дмитро виступив саунд-продюсером», – розповідає MOROZOVA.

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