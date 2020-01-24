Новолуние в январе 2020: как провести этот день

24 января 2020 19:30 Алла Лысак
Новолуние в январе 2020: как провести этот день
Новолуние в январе 2020: как провести этот день
pixabay.com

В субботу, 25 января, наступит первое в 2020 новолуние, астрологи советуют придерживаться некоторых правил, чтобы провести его с пользой!

В субботу в полночь Луна начнет свой новый цикл, это время специалисты называют идеальным для построения планов на будущее. 

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Обязательно воспользуйтесь возможностью и загадайте желание, применив один из популярных способов. Например, желание можно записать на листке бумаги, а затем положить под подушку, в карман вашей куртки или даже сжечь. 

Все эти ритуалы направлены на то, чтобы энергетика желания была созидательной и мечта исполнилась быстрее.

Также во время новолуния следует четко контролировать свои мысли и слова, не думайте о плохом, надейтесь на лучшее и концентрируйтесь на позитиве!

Напомним,

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