Новолуние в январе 2020: как провести этот день
В субботу, 25 января, наступит первое в 2020 новолуние, астрологи советуют придерживаться некоторых правил, чтобы провести его с пользой!
В субботу в полночь Луна начнет свой новый цикл, это время специалисты называют идеальным для построения планов на будущее.
Все эти ритуалы направлены на то, чтобы энергетика желания была созидательной и мечта исполнилась быстрее.
Также во время новолуния следует четко контролировать свои мысли и слова, не думайте о плохом, надейтесь на лучшее и концентрируйтесь на позитиве!
Напомним,