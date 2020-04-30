Лунный календарь стрижек на май 2020: советы астрологов
30 апреля 2020 22:00
Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на май 2020: советы астрологов
Планирование визита к парикмахеру или домашние манипуляции с согласовывайте с лунным календарем, который подскажет, когда стричься или красить волосы мае?
Фазы Луны
влияют на нас, наше настроение, способность к концентрации и энергетические ресурсы. Позитивным это влияние будет для женщин, которые заглянут в лунный календарь перед стрижкой в мае.
Благоприятные дни для стрижки в мае
2, 3, 4 ,5, 12, 13, 21, 23, 26, 27, 28, 30 мая.
Когда нельзя стричься в мае?
8, 10, 15. 17 мая.
Все дни, когда можно стричься, подходят для любых салонных и домашних процедур красоты, можете смело планировать СПА-день.
Напомним,