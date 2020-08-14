Лунный календарь: гороскоп на 14 августа 2020 для каждого знака Зодиака
14 августа 2020 00:10
Лунный гороскоп на 14 августа 2020 для всех знаков Зодиака
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Луна останется в созвездии Близнецов.
лунных Близнецов принесет импульсивность, желание заниматься энергичными делами и склонность постоянно переключаться на новое дело. Но интеллектуальная активность находится на высоком уровне.
Будьте осторожны с кропотливой работой, из-за невнимательности вероятны ошибки.
Вечер желательно посвятить делам, которые не требуют спешки.