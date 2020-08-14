Лунный календарь: гороскоп на 14 августа 2020 для каждого знака Зодиака

14 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 14 августа 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 14 августа 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна останется в созвездии Близнецов.

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Период лунных Близнецов  принесет импульсивность, желание заниматься энергичными делами и склонность постоянно переключаться на новое дело. Но интеллектуальная активность находится на высоком уровне.

Будьте осторожны с кропотливой работой, из-за невнимательности вероятны ошибки.  

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Двадцать пятый лунный день считается удачным для людей, занятых в торговой деятельности, кроме того, хорошо идут судебные дела, можно планировать переезд или собираться в командировку.

Вечер желательно посвятить делам, которые не требуют спешки. 

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