Лунный календарь стрижек на октябрь 2020: позитивные и негативные дни

29 сентября 2020 10:45 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на октябрь 2020: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на октябрь 2020: позитивные и негативные дни

Эзотерики и астрологи считают, что выбирать день для стрижки необходимо с оглядкой на лунный календарь.

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В позитивные дни стрижка принесет вам радость и улучшения в некоторых жизненных сферах, а если пойти в салон красоты в то время, когда Луна находится в неблагоприятной позиции, и сама стрижка, и ее последствия могут вызвать у вас разочарование.

К счастью, разбираться в нюансах лунного календаря не придется, астрологи уже подготовили его для вас! 

Благоприятные дни для стрижки в октябре:

1, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 октября.

Нейтральные дни для стрижки в октябре:

4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18 октября.

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре:

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2, 3, 16, 25, 26, 28 октября.

Отметим, что в октябре звание самой модной стрижки для коротких волос удерживает каре. Классический вариант стрижки уместен в любой ситуации, а если разнообразить прическу волнами или завитками, вы будете выглядеть отлично на вечеринке.

Напомним,

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