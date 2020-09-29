Лунный календарь стрижек на октябрь 2020: позитивные и негативные дни
Эзотерики и астрологи считают, что выбирать день для стрижки необходимо с оглядкой на лунный календарь.
К счастью, разбираться в нюансах лунного календаря не придется, астрологи уже подготовили его для вас!
Благоприятные дни для стрижки в октябре:
1, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 октября.
Нейтральные дни для стрижки в октябре:
4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18 октября.
Неблагоприятные дни для стрижки в октябре:
Отметим, что в октябре звание самой модной стрижки для коротких волос удерживает каре. Классический вариант стрижки уместен в любой ситуации, а если разнообразить прическу волнами или завитками, вы будете выглядеть отлично на вечеринке.
Напомним,