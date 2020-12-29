Лунный календарь стрижек в январе 2021 года

29 декабря 2021 10:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек в январе 2021 года
Лунный календарь стрижек на январь 2021: позитивные и негативные дни
Unsplash.com

Эзотерики подчеркивают, что правильно выбранный день стрижки влияет на результат процедуры.

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Стрижки, укладки и ухаживающие процедуры за волосами неразрывно связаны с энергетикой человека. Выбрав благоприятный день, женщина может не только улучшить состояние своих волос, но и притянуть в свою жизнь счастье, удачу или любовь.

Ориентироваться необходимо на лунный календарь, астрологи уже проанализировали январь и определили самые положительные дни.

Благоприятные дни для стрижки в январе:

  • 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 30, 31 января.  

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни:

  • 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 января. 

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Желательно для любых процедур, связанных с волосами, выбирать дни, когда Луна растет (особенно если вы заинтересованы в том, чтобы отрастить густую шевелюру). Убывающая Луна позволит вам на долгое время сохранить текущую длину.

Напомним,

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