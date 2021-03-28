Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

28 марта 2021 12:16 Александр Кива
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Shutterstock

Правдивый астрологический прогноз на неделю (29.03.2021 — 04.04.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

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Держите под контролем свою эмоциональность, иначе конфликтов не избежать, особенно если у вас появился новый начальник. Русло, в которое можно направить свою энергию, – создание домашнего уюта.

Любовь. Отпустите то, чему пора уйти: на пороге новый шанс.

Здоровье. От психического равновесия зависит и физическое. 

Финансы. Завершите отложенные дела к пятнице.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Постарайтесь успеть как можно больше в понедельник, потому что далее энергии Луны будут не в вашу пользу. Некоторые семейные пары могут заметить, что откладывать больше не удается, и задумаются о подработке.

Любовь. Тот, кто по сердцу, не ответит взаимностью.

Здоровье. Возможно повышение уровня тревожности.

Финансы. Удачные дни – суббота и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Активность в начале недели вам в радость, к тому же возможно интересное знакомство. Однако далее процессы замедлятся, к пятнице повысится конфликтность, и если поддаться ситуации, выходные проведете в дурном настроении.

Любовь. Не давайте повода для ревности избраннику или избраннице.

Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний.

Финансы. Деловой проект реализуйте вместе с другом.

РАК (22.06–22.07)

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Избегайте ссор в понедельник, чтобы не упустить несколько романтических шансов в следующие дни. Вторая половина недели также не обещает быть легкой, но не срывайте недовольство на окружающих.

Любовь. Вспомните светлые моменты своих отношений.

Здоровье. Осторожнее с алкоголем в выходные.

Финансы. Есть шанс для карьерного роста.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Ваши задачи требуют немедленного решения, так что придется пошевеливаться. Не упускайте возможность завести новые связи (если вы в браке – только деловые!). Зато выходные можно с чистой совестью провести дома – тоже не заскучаете.

Любовь. В среду повышается вероятность ссоры.

Здоровье. Время заняться фигурой, если вы ею недовольны.

Финансы. Командировка пройдет успешно.

ДЕВА (24.08–23.09)

Хотя карантинные меры затрудняют деловую активность, у многих представителей знака хватит общительности и энергии, чтобы обо всем договориться и добиться желаемого. Только не забывайте о своем спутнике жизни.

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Любовь. В выходные планируйте свидание.

Здоровье. В зоне риска – мочеполовая система.

Финансы. Благоприятный период.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Эту неделю можно провести пассивно и мечтательно, но если энергии хоть отбавляй – меняйте жизнь прямо с понедельника. Правда, если вы ищете работу, то продуктивные собеседования состоятся ближе к выходным.

Любовь. В уик-энд настроение может быть подпорчено недопониманием.

Здоровье. Понемногу выводите из рациона привычные, но не самые полезные блюда.

Финансы. Вторник и среда – благоприятные дни.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

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Убывающая Луна скорее повлияет на окружение, а вот на вашей стороне выступает сама Фортуна. Так что если готовы к тому, что мечта имеет все шансы сбыться, приложите немного усилий – и наслаждайтесь результатом.  

Любовь. Тот, кто рядом, может слегка охладеть к вам.

Здоровье. Сохраняйте бдительность, участвуя в дорожном движении.

Финансы. Попытайте удачи в лотерею.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Чтобы добиться успеха, нужно быстро реагировать на изменчивую ситуацию, особенно в четверг и пятницу. Правда, речь не только о том, чтобы не упустить представившийся шанс, но и том, чтобы не пострадать от козней сотрудников.

Любовь. Новый роман, скорее всего, будет продолжительным и перспективным.

Здоровье. Не переусердствуйте с лакомыми блюдами.

Финансы. В выходные вероятен возврат давнего долга или запоздалый подарок к минувшему празднику.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Если неделя началась не слишком удачно, не спешите расстраиваться – ситуация быстро выправится. Внимания потребуют дети, но они помогут разогнать скуку или напомнят о хобби, которым вы сами увлекались в их возрасте.

Любовь. Придумайте, как разнообразить совместный досуг.

Здоровье. Не забывайте о технике безопасности в работе.

Финансы. Если надо, попросите помощи – делом или некоторой суммой.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

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Делайте, что должно, – ваш девиз на неделю, потому что придется заниматься не только своими задачами, но и просьбами кого-то из родных. Самое время вспомнить о полезных связях. На работе избегайте конфликтов.

Любовь. Конец недели – не повод закрыться дома.

Здоровье. Со стрессом поможет справиться дружеское общение.

Финансы. Доверяйте своему чутью.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Чтобы материальное положение не пошатнулось, нельзя утрачивать веру в себя, свои силы и навыки. Это важно для тех, кто ищет работу. В выходные неплохо встретиться с друзьями – но без риска для здоровья. 

Любовь. Виртуальный знакомый может оказаться тем, кого ждали.

Здоровье. Заведите  домашний тренажер.

Финансы. В четверг поделить общее имущество или наследство труднее.

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