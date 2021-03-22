Глоба рассказал, чего ждать знакам Зодиака в конце марта

22 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Глоба рассказал, чего ждать знакам Зодиака в конце марта
Глоба рассказал, чего ждать знакам Зодиака в конце марта
pixabay.com

Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет конец первого месяца весны для знаков Зодиака.

Овны, остерегайтесь новых дел и семейных конфликтов. 

Тельцы, обратите внимание на приобретение новых навыков, это поможет вам улучшить свое финансовое положение.

Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые скоро столкнутся с жизненными переменами
Близнецов ожидают небольшие финансовые потери, постарайтесь изъять из этого урок.

Ракам Глоба советует расслабиться, грядет благоприятный период, не исключено, что вас повысят на работе.

Львы, вторая половина марта будет насыщенной приятными событиями, оставайтесь смелыми и инициативными!

Для Дев конец марта будет романтичным, главное, избегать острых углов в отношениях.

Астролог рекомендует Весам отдохнуть, профита от работы будет меньше, чем вы хотели бы.

Читайте такжеНазваны самые жадные знаки Зодиака
Над головами Скорпионов рассеются тучи, можете развлекаться в свое удовольствие.

Стрельцам Глоба, наоборот, советует обратить больше внимания на домашние дела.

Козероги, есть опасность впасть в уныние, боритесь с плохим настроением.

Рыбам конец марта подарит долгожданную белую полосу. Однако Глоба советует обратить внимание и на избавление от ненужного.

Напомним,

Облако тегов

астрология Знаки Зодиака гороскоп для всех знаков зодиака Павел Глоба

Материалы по теме

Гороскоп на 23 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 23 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 22 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Рецепт полезного и быстрого завтрака от актера Андрея Бурыма
Еда и рецепты

Рецепт полезного и быстрого завтрака от актера Андрея БурымаЭксклюзив
Маша Ефросинина рассказала о конфузе с парнем в Мариинском парке: Муж так смеялся!
Новости

Маша Ефросинина рассказала о конфузе с парнем в Мариинском парке: Муж так смеялся!

Популярное на сайте

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Популярное видео

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK