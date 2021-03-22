Глоба рассказал, чего ждать знакам Зодиака в конце марта

Глоба рассказал, чего ждать знакам Зодиака в конце марта

Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет конец первого месяца весны для знаков Зодиака.

Овны, остерегайтесь новых дел и семейных конфликтов.

Тельцы, обратите внимание на приобретение новых навыков, это поможет вам улучшить свое финансовое положение.

ожидают небольшие финансовые потери, постарайтесь изъять из этого урок.

Ракам Глоба советует расслабиться, грядет благоприятный период, не исключено, что вас повысят на работе.

Львы, вторая половина марта будет насыщенной приятными событиями, оставайтесь смелыми и инициативными!

Для Дев конец марта будет романтичным, главное, избегать острых углов в отношениях.

Астролог рекомендует Весам отдохнуть, профита от работы будет меньше, чем вы хотели бы.

Над головамирассеются тучи, можете развлекаться в свое удовольствие.

Стрельцам Глоба, наоборот, советует обратить больше внимания на домашние дела.

Козероги, есть опасность впасть в уныние, боритесь с плохим настроением.

Рыбам конец марта подарит долгожданную белую полосу. Однако Глоба советует обратить внимание и на избавление от ненужного.

Напомним,