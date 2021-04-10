Гороскоп: названы везунчики апреля, которые встретят свою судьбу
Названы 4 знака Зодиака, у которых есть огромные шансы встретить любовь всей жизни в апреле 2021 года.
Весы
Скорпион
Ваша сексуальность станет еще интенсивнее, окружающие практически потеряют способность сопротивляться притяжению. Но бросаться в объятия первого встречного вам точно не стоит, лишь разборчивость в связях позволит не прозевать судьбоносную встречу.
Водолей
Рыбы
Если вы еще не встретили свою родственную душу, советуем приглядеться к тем, кто рядом. Не исключено, что среди коллег и старых знакомых есть человек, который давно к вам неравнодушен.
Напомним,