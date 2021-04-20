19 апреля 2021 черная полоса начнется в жизни четырех знаков Зодиака
Астролог рассказала, каким знакам Зодиака необходимо подготовиться к неожиданным неприятностям на неделе с 19 по 25 апреля.
Овен, продвижение вперед находится в зависимости от вашего энтузиазма.
Не полагайтесь на коллег, партнеров или случайные обстоятельства, старайтесь сами.
Скорпион, есть риск обмана или банального грабежа. Не забывайте ставить имущество на сигнализацию, верить случайным прохожим противопоказано.
Козерог, тайны прошлого мешают вам наслаждаться жизнью, прекратите всеми силами добиваться справедливости, которая уже никак не повлияет на вашу жизнь.
Напомним,