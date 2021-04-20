19 апреля 2021 черная полоса начнется в жизни четырех знаков Зодиака

20 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
19 апреля 2021 черная полоса начнется в жизни четырех знаков Зодиака
19 апреля черная полоса начнется в жизни четырех знаков Зодиака
pixabay.com

Астролог рассказала, каким знакам Зодиака необходимо подготовиться к неожиданным неприятностям на неделе с 19 по 25 апреля.

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Астролог Ольга Соломка назвала представителей зодиакального круга, которые могут столкнуться с проблемами на текущей неделе. 

Овен, продвижение вперед находится в зависимости от вашего энтузиазма. 

Не полагайтесь на коллег, партнеров или случайные обстоятельства, старайтесь сами.

Скорпион, есть риск обмана или банального грабежа. Не забывайте ставить имущество на сигнализацию, верить случайным прохожим противопоказано. 

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Стрелец, астролог предостерегает вас от ссоры, которая может спровоцировать длительное молчание, а то и полный разрыв отношений. 

Козерог, тайны прошлого мешают вам наслаждаться жизнью, прекратите всеми силами добиваться справедливости, которая уже никак не повлияет на вашу жизнь.

Напомним,

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