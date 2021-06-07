Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака
По мнению астролога Павла Глобы, лето на старте может принести неприятности трем знакам Зодиака.
Водолей
Не стоит излишне откровенно рассказывать о своих успехах, завистники будут готовы к атаке. Астролог рекомендует вам свести к минимуму общение с неприятными людьми.
Близнецы
Если перед вами стоят большие цели в июне, то придется хорошенько попотеть.
Глоба предупреждает, будьте готовы приложить максимум усилий, чтобы решить свои проблемы.
Обратите внимание и на состояние своего здоровья, попробуйте наладить отношения с людьми.
Скорпион
Если приснится сон, то он может оказаться вещим. Но не стоит все ночные кошмары принимать близко к сердцу. Есть опасность оказаться в тисках негативных мыслей и из-за этого впасть в депрессию.
Напомним,
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