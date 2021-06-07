Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака

7 июня 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака
Павел Глоба: начало лето будет тяжелым для трех знаков Зодиака
pixabay.com

По мнению астролога Павла Глобы, лето на старте может принести неприятности трем знакам Зодиака.

Водолей 

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В июне вы можете столкнуться со своими недоброжелателями и врагами.

Не стоит излишне откровенно рассказывать о своих успехах, завистники будут готовы к атаке. Астролог рекомендует вам свести к минимуму общение с неприятными людьми. 

Близнецы

Если перед вами стоят большие цели в июне, то придется хорошенько попотеть.

Глоба предупреждает, будьте готовы приложить максимум усилий, чтобы решить свои проблемы.

Обратите внимание и на состояние своего здоровья, попробуйте наладить отношения с людьми. 

Скорпион

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Для вас наступит необычное и странное время.

Если приснится сон, то он может оказаться вещим. Но не стоит все ночные кошмары принимать близко к сердцу. Есть опасность оказаться в тисках негативных мыслей и из-за этого впасть в депрессию.

Напомним,

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