Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака

Павел Глоба: начало лето будет тяжелым для трех знаков Зодиака

По мнению астролога Павла Глобы, лето на старте может принести неприятности трем знакам Зодиака.

Водолей

В июне вы можете столкнуться со своими недоброжелателями и врагами.

Не стоит излишне откровенно рассказывать о своих успехах, завистники будут готовы к атаке. Астролог рекомендует вам свести к минимуму общение с неприятными людьми.

Близнецы

Если перед вами стоят большие цели в июне, то придется хорошенько попотеть.

Глоба предупреждает, будьте готовы приложить максимум усилий, чтобы решить свои проблемы.

Обратите внимание и на состояние своего здоровья, попробуйте наладить отношения с людьми.

Скорпион

Для вас наступит необычное и странное время.

Если приснится сон, то он может оказаться вещим. Но не стоит все ночные кошмары принимать близко к сердцу. Есть опасность оказаться в тисках негативных мыслей и из-за этого впасть в депрессию.

Напомним,