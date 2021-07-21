Гороскоп на 22 июля 2021 для всех знаков Зодиака

21 июля 2021 14:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 22 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 июля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.07.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 21 июля 2021 года, четверг.

Знак месяца — Рак.                    

Гороскоп Овен. Чтобы сбросить с души камень, вернитесь в мыслях на несколько лет назад. 

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Гороскоп Телец. Желательно перенести все серьезные решения на другой день, когда вас не будут захлестывать эмоции.

Гороскоп Близнецы. Хорошее время для мелких дел, за серьезные проекты лучше пока не браться.

Гороскоп Рак. Даже приятные воспоминания следует закрыть в ящике на какое-то время и пожить сегодняшним днем. 

Гороскоп Лев. Самокритика лишь испортит вам настроение, лучше не думайте о том, что вам пока не удалось. 

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Гороскоп Дева. Негативные вещи необходимо проживать и затем оставлять в прошлом, а не прятать от себя самой.

Гороскоп Весы. Желательно провести день в одиночестве, враждебно настроенные люди могут испортить вам настроение. 

Гороскоп Скорпион. Докажите свое профессиональное превосходство не на словах, а в деле!

Гороскоп Стрелец. Отличное время, чтобы помириться с человеком, с которым вы в прошлом были очень дружны.

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Гороскоп Козерог. Звезды советуют отправиться в отпуск или хотя бы провести время на природе и без людей. 

Гороскоп Водолей. Иногда сон бывает просто сном – именно так будет сегодня: несмотря на яркость и обилие сюжетных линий.

Гороскоп Рыбы.  Свободное время необходимо посвятить наведению порядка в доме: самое главное – избавиться от хлама.

Напомним,

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