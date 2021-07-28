Гороскоп на 29 июля 2021 для всех знаков Зодиака

28 июля 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 29 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 июля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29. 07. для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 29 июля 2021 года, четверг. 

Знак месяца — Лев.                    

Гороскоп Овен. Не исключены конфликты, более того, именно вы можете их спровоцировать. 

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Гороскоп Телец. Скорее всего, большую часть дня придется потратить на решение чужих проблем. 

Гороскоп Близнецы. Хороший день для учебы и сбора полезной информации.

Гороскоп Рак. Займитесь самыми важными своими делами, их вы сможете выполнить быстро и качественно. 

Гороскоп Лев. Уверенность в своих силах принесет вам победы, но самоуверенности следует избегать любой ценой!

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Гороскоп Дева. Астрологи обещают яркий и насыщенный день, который запомнится многими событиями!

Гороскоп Весы. Посвятите время деловому общению, сегодня вы сможете договориться с любым человеком!

Гороскоп Скорпион.  Не поддавшись эмоциям, вы быстро сможете отыскать правильное решение в сложной ситуации. 

Гороскоп Стрелец. Ваша реакция на безобидные слова собеседников может быть излишне острой.

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Гороскоп Козерог. Не всегда всего можно достичь сразу. Напоминайте себе об этом почаще и тренируйте терпение. 

Гороскоп Водолей. У вас появится множество срочных дел, которые вы не захотите откладывать на потом. Дерзайте!

Гороскоп Рыбы. Вы настроены оптимистично и мир тоже отвечает вам улыбкой, день будет приятным. 

Напомним,

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