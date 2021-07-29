Гороскоп на 30 июля 2021 для всех знаков Зодиака

29 июля 2021 14:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Гороскоп на 30 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 июля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 30.07.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 30 июля 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Лев.                    

Гороскоп Овен. Пятница может стать для вас поворотным моментом, не сдерживайте свои порывы. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Осторожнее с потайными желаниями, которые вы пока не готовы рассказывать даже близким. 

Гороскоп Близнецы. Не советуют звезды вам откровенничать со случайными знакомыми. 

Гороскоп Рак. Вам будет сложно договориться с кем-то даже по пустякам, желательно переговоры перенести на понедельник!

Гороскоп Лев. Действуйте осторожно, проверяйте информацию и воздержитесь от алкоголя. 

Читайте такжеГлоба назвал знаки Зодиака, которые будут счастливы в конце июня
Гороскоп Дева. Скорее всего, обстоятельства вынудят вас в чем-то убеждать близким. Аргументы должны быть 100%!

Гороскоп Весы. Лишь объективность поможет вам в этот день избежать досадных ошибок. 

Гороскоп Скорпион.  Откажитесь от заманчивого, но рискового предприятия, скорее всего, обещанный результат вы не получите.

Гороскоп Стрелец. В этот день вы можете столкнуться с несправедливостью, которую вы так не любите. 

Читайте такжеПавел Глоба: 4 знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в начале лета
Гороскоп Козерог. Есть рису купить приобретение, которое не будет вас радовать. Лучше крупные суммы денег попридержать у себя. 

Гороскоп Водолей. Если 30 июля вы решите кому-то в чем-то признаться, рискуете крупно проиграть.

Гороскоп Рыбы. Общение с близкими будет складываться сложно, но попробуйте и вы идти на компромиссы. 

Напомним,

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2021

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака
Гороскоп на 29 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 29 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Тим Рот: Еще со времен Шекспира людей интригуют демоны внутри нас
Интервью

Тим Рот: Еще со времен Шекспира людей интригуют демоны внутри нас
Не хочется секса: ТОП-5 способов женщине вернуть желание
Психология

Не хочется секса: ТОП-5 способов женщине вернуть желание

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK