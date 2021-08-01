Гороскоп на 2 августа 2021 для всех знаков Зодиака

1 августа 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 2 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 02.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 2 августа 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Лев.                    

Гороскоп Овен. Внимательно подойдите к выбору гардероба: одежда должна быть комфортной!

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Гороскоп Телец. Есть смысл снова постучать в двери, где ранее вам отказали. Времена меняются (и вы тоже)!

Гороскоп Близнецы. Работоспособность находится на низком уровне, лучше не браться за сложные дела. 

Гороскоп Рак. Вы будете весь день гнаться за адреналином, а вечером, внезапно, захотите расслабиться в кругу самых близких. 

Гороскоп Лев. Игнорируйте всех, кто пытается вывести вас из себя. Не дарите им удовольствии наблюдать за вашими эмоциональными всплесками. 

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Гороскоп Дева. Сегодня благоприятный день для внезапных побед и выигрышей. Возможно, пришло время купить лотерейный билет?

Гороскоп Весы. Воспринимайте все новости спокойно, не пытайтесь опережать события (особенно неблагоприятные).

Гороскоп Скорпион. Будьте внимательны к своему партнеру, он готов идти на уступки в принципиальных вопросах.

Гороскоп Стрелец. Вы сегодня неуязвимы к чужим провокациям. Сохраняйте оптимистичный настрой, чтобы не спугнуть удачу в своей жизни!

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Гороскоп Козерог. Если вам выпадет возможность попробовать себя в новой роли, обязательно воспользуйтесь ею.

Гороскоп Водолей. Время проблем в личной жизни заканчивается, скоро вы забудете о постоянных ссорах. 

Гороскоп Рыбы. Хорошее настроение способно подарить крылья и уникальную работоспособность, очень нужные вам вещи!

Напомним,

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