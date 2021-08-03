Гороскоп на 4 августа 2021 для всех знаков Зодиака

3 августа 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 4 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 03.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 4 августа 2021 года, среду.

Знак месяца — Лев.                    

Гороскоп Овен. Ваша вспыльчивость может наделать бед, особенно в отсутствие сдерживающих факторов.

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Гороскоп Телец. Едва ли вам удастся остаться в стороне от событий на работе, лучше заранее готовьтесь. 

Гороскоп Близнецы. Выбирая между работой и развлечениями, конкретно сегодня вы готовы посвятить время делам. 

Гороскоп Рак. В этот день вам будет сложно контролировать свои эмоции, окружающие смогут прочитать их у вас на лице. 

Гороскоп Лев. Либо действуйте открыто и честно, либо ничего не предпринимайте и вовсе. Любые махинации будут раскрыты самым неприятным образом. 

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Гороскоп Дева. Не стоит бросать дело, которое вы начали накануне. Трудности с его реализацией окажутся временными. 

Гороскоп Весы. Ваша вспыльчивость может наделать бед, особенно в отсутствие сдерживающих факторов

Гороскоп Скорпион. Не все идет по плану, который вы задумали раньше, но в итоге именно вам достанется победа!

Гороскоп Стрелец. Из-за нервозности вы можете срываться на близких. Свободное время займите делом, которое вас умиротворяет. 

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Гороскоп Козерог. Не претендуйте на роли и территории, которые другие считают своей собственностью, иначе вам же будет хуже.

Гороскоп Водолей. Не тот день, когда можно полностью расслабиться (важно держать ситуацию под контролем).

Гороскоп Рыбы. Наступает прекрасное время для гармонизации любовных отношений!

Напомним,

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