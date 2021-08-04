Гороскоп на 5 августа 2021 для всех знаков Зодиака

4 августа 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 5 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 5 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 05.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 5 августа 2021 года, четверг.

Знак месяца — Лев.                    

Гороскоп Овен. Первая половина дня может принести вам внезапные преграды в деловых контактах. 

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Гороскоп Телец. Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации. Вы виртуозно делитесь своими знаниями и опытом.

Гороскоп Близнецы. Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Сегодня это не самая простая задача.

Гороскоп Рак. Стоит быть готовым к неожиданным, но довольно приятным открытиям!

Гороскоп Лев. Яркий день, интересный и вдохновляющий. Появляется много смелых планов.

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Гороскоп Дева. Отличный день для того, чтобы оказаться в центре внимания. Вас будут слушать с неподдельным интересом.

Гороскоп Весы. Запаситесь терпением; вряд ли вам сегодня удастся быстро достичь поставленных целей.

Гороскоп Скорпион. Вы достигните желаемого успеха в карьере, потому что проявите свою энергичность и уверенность в себе.

Гороскоп Стрелец. День хорошо подходит для деловых переговоров, общения с людьми, чья профессиональная помощь вам нужна.

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Гороскоп Козерог. День полный карьерных перспектив. Руководство предложит вам занять более высокую должность

Гороскоп Водолей. Можно решать практические вопросы; часто это оказывается проще, чем вы ожидали.

Гороскоп Рыбы. Вторая половина дня радует удачными совпадениями, а также встречами, поднимающими настроение.

Напомним,

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