Названы знаки Зодиака, которым везет в азартных играх

10 августа 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которым везет в азартных играх
Названы знаки Зодиака, которым везет в азартных играх
pixabay.com

Рассказываем о знаках Зодиака, которые точно должны прикупить лотерейный билет.

Овен

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Овнам — детям в зодиакальном круге знаков — постоянно улыбается удача, лотерея не станет исключением. Главное, отмечают астрологи, подходить к делу с оптимизмом и верой, ведь именно эти качества Овна так нравятся переменчивой фортуне. 

Рак 

Рак не любит рисковать и в азартные игры играет очень редко. Тем не менее, по утверждению звездочетов, попробовать все-таки стоит. Если верить существующей статистике, то на Раков приходится примерно треть выигрышей крупных сумм денег уже во время знакомства с игрой.

Весы

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Весы верят в магическую силу удачи, поэтому им частенько улыбается фортуна. Возможно, они и не станут миллионерами, купив один лотерейный билет, но и в минусе тоже не останутся. Небольшие приятные выигрыши будут сопровождать их на каждом шагу.

Напомним, 

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