Названы знаки Зодиака, которым везет в азартных играх
Рассказываем о знаках Зодиака, которые точно должны прикупить лотерейный билет.
Овензодиакальном круге знаков — постоянно улыбается удача, лотерея не станет исключением. Главное, отмечают астрологи, подходить к делу с оптимизмом и верой, ведь именно эти качества Овна так нравятся переменчивой фортуне.
Рак
Рак не любит рисковать и в азартные игры играет очень редко. Тем не менее, по утверждению звездочетов, попробовать все-таки стоит. Если верить существующей статистике, то на Раков приходится примерно треть выигрышей крупных сумм денег уже во время знакомства с игрой.
Весы
Напомним,