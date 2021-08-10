Названы знаки Зодиака, которым везет в азартных играх

Рассказываем о знаках Зодиака, которые точно должны прикупить лотерейный билет.

Овен

Рак

Овнам — детям в зодиакальном круге знаков — постоянно улыбается удача, лотерея не станет исключением. Главное, отмечают астрологи, подходить к делу с оптимизмом и верой, ведь именно эти качества Овна так нравятся переменчивой фортуне.

Рак не любит рисковать и в азартные игры играет очень редко. Тем не менее, по утверждению звездочетов, попробовать все-таки стоит. Если верить существующей статистике, то на Раков приходится примерно треть выигрышей крупных сумм денег уже во время знакомства с игрой.

Весы

Весы верят в магическую силу удачи, поэтому им частенько улыбается фортуна. Возможно, они и не станут миллионерами, купив один лотерейный билет, но и в минусе тоже не останутся. Небольшие приятные выигрыши будут сопровождать их на каждом шагу.

Напомним,